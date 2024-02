Meteo, notte di maltempo in Liguria: allagamenti, allerta per i fiumi e disagi

Il maltempo di questi giorni sta interessando fortemente la Liguria, portando piogge intense soprattutto sulla parte di Centro-Levante della regione. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per alberi abbattuti, frane, ripristino della viabilità e danni d'acqua. Ieri sera era stato chiuso un tratto dell'autostrada A10 a causa di una frana, tratto ora ripristinato.

Meteo Liguria: danni da maltempo, frane e allagamenti: la situazione

Le squadre dei vigili del fuoco in Liguria hanno lavorato instancabilmente per contrastare le numerose frane scaturite dalle intense precipitazioni, affrontando smottamenti, cadute di alberi e rami, nonché inondazioni. La condizione più critica è stata registrata a Pieve Ligure.

Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti sull’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo la Liguria, provocando diverse frane e smottamenti sul territorio.

Leggi 👉 https://t.co/mShOivvnJG pic.twitter.com/HVAWIDTpu9 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 27, 2024

Durante la notte, i vigili del fuoco di Genova hanno portato a termine tantissime operazioni di emergenza. A Rivarolo, nella piazza Pallavacini, la scuola materna ed elementare rimarrà chiusa a seguito dell'inondazione della sua sezione inferiore. Già dalla giornata precedente, i pompieri si erano adoperati per rendere sicure e asciugare le aree colpite, avvalendosi anche dell'assistenza di autospurghi privati.

A Genova, il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multedo è rimasto chiuso per inondazione per un periodo prolungato dopo l'uscita del casello di Genova Pegli, ma è stato riaperto parzialmente poco prima delle 9. Ai veicoli pesanti è stato vietato l'accesso al casello dell'A10. È stato organizzato un doppio senso di circolazione tra via Reggio e via Multedo per gestire il traffico ordinario. Si sono verificati altri episodi a Carasco, lungo la via per San Pietro di Sturla e a Mele.

A Davagna, una strada è rimasta chiusa a causa di una perdita di gas innescata da una frana. La via alternativa non è accessibile ai mezzi destinati al trasporto studenti.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco hanno riguardato principalmente la parte orientale della Liguria. A La Spezia, si sono concentrati su frane e smottamenti nelle colline e nell'area di Luni, con una frana segnalata anche a Campiglia e un'altra nel comune di Santo Stefano Magra, via Cisa.

La situazione relativa alla frana che aveva interessato l'autostrada A10, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, è stata risolta alle 5:30 del mattino. I tecnici, lavorando tutta la notte, sono riusciti a riaprire una delle due corsie.