Sarà un weekend all'insegna della neve e del freddo su buona parte dell'Italia. Una perturbazione di origine polare si appresta a colpire il nostro Paese accompagnata da intensi venti sudoccidentali che comporteranno un brusco calo delle temperature con abbondanti nevicate ad alta e bassa quota. Scopriamo dove sarà possibile godere della magia della neve nel weekend!

Neve nel weekend: Toscana, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise

Aria polare in arrivo in Italia. L'inverno irrompe nel nostro Paese a causa di un vortice di aria fredda dal Polo Nord che interesserà buona parte delle regioni dello stivale. Una sorta di "inverno in anticipo" accompagnato da un brusco calo delle temperature, forti piogge e abbondanti nevicate. Per la giornata di oggi, giovedì 26 novembre 2021, la pioggia è protagonista in Sardegna, Toscana, Lazio e Campania. Non solo, temporali e rovesci sono previsti anche nel weekend con possibili nubifragi che interesseranno le coste della Campania e del tirrenico.

Le condizioni meteo parlano anche dell'arrivo della neve, ma dove nevicherà nel weekend? Stando alle previsioni meteo la dama bianca dovrebbe cadere sulle Alpi con possibili nevicate anche a quote collinari di circa 5-700m nella giornata del 28 novembre 2021.

Una domenica imbiancata per Toscana, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise con annesso tracollo delle temperature. Non solo, la neve è prevista anche sulle Alpi orientali oltre i 1000-1200 metri con possibili accumuli di circa 40-50 cm tra venerdì e domenica oltre i 1300-1500 metri sui settori lombardi e orientali.

L'ingresso dell'aria fredda in arrivo domenica 28 novembre 2021 comporterà un brusco calo delle temperature con i valori che scenderanno anche sotto lo zero nelle pianure del Nordovest e su buona parte delle regioni del Nord, in Toscana, Umbria e alcune zone interne del Lazio.

Meteo weekend, neve e piogge da nord a Sud

L'inverno comincia a farsi sentire in buona parte dell'Italia. Nella giornata di sabato 27 novembre 2021 diverse regioni saranno colpite da una fortissima ondata di maltempo che interesserà il Friuli Venezia Giulia, la parte orientale del Veneto. Possibili nevicate nei comparti alpini centro-orientali a quote basse e in Trentino Aldo Adige. A centro-sud, invece, piogge e rovesci di carattere sparso su tutte le regioni.

Domenica 28 novembre 2021, invece, in arrivo una circolazione ciclonica con condizioni climatiche più o meno in linea con quelle di sabato. Unica eccezione il Nord dove le previsioni meteo parlano di un miglioramento, mentre il resto del Paese resta in una morsa di maltempo. Da tenere sotto controllo la parte tirrenica dalla Toscana al Lazio, ma anche la Campania e tutto il basso Tirreno dove sono previste forti piogge e rovesci.