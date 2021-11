L'inverno sta arrivando. Le previsioni meteo per l'ultimo weekend di novembre sono chiare: pioggia, freddo e temperature in calo in buona parte dell'Italia. Diverse le Regioni interessate da un'allerta meteo, mentre altre si troveranno a fare i conti con un brusco calo delle temperature, forti temporali e i primi fiocchi di neve.

Meteo, arriva la neve anche a bassa quota

Una perturbazione in arrivo da sudovest si prepara a colpire il nostro Paese durante il weekend. Previste per le giornate del 26, 27 e 28 novembre temperature rigide, temporali e neve. L'invento irrompe in buona parte dello stivale con temperature gelide a Roma già da questa sera, anche se il culmine arriverà nel weekend. Giovedì 25 novembre le previsioni meteo parlano di temporali e rovesci di carattere sparso sulle Regioni: Toscana, Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia. Non solo, la pioggia sta cadendo anche sulle restanti regioni del Nord dove le temperature sono calate da circa 24h. Da venerdì 26 novembre 2021 la situazione peggiorerà con l'arrivo di un vortice di aria fredda che segnerà l'arrivo, in anticipo, dell'inverno.

La neve è attesa sulle Alpi al di sopra degli 800-1000 metri, mentre a 1300 metri sugli Appennini. Le previsioni meteo parlano di possibili nevicate fino a 800 metri anche in collina in Sardegna. In Toscana e Campania, invece, previsti temporali abbondanti con possibile rischio di nubifragi. Le precipitazioni saranno accompagnate anche da forti raffiche di vento e un calo delle temperature che nel weekend si registreranno con valori al di sotto della media stagionale in tutte le regioni. Vediamo nel dettaglio cosa è previsto durante il weekend.

Previsioni meteo per ultimo weekend di Novembre: pioggia e neve

L'ultimo weekend di Novembre, per intenderci quello del black friday, porterà su tutta Italia aria fredda, temperature rigide e maltempo. Calo delle temperature già nelle regioni del Nord, ma nelle prossime ore il termometro scenderà di brutto anche al Sud. La neve è attesa anche a bassa quota.

Per la giornata di giovedì 25 novembre 2021: pioggia e cielo coperto con nevicate previste a 900/1200m nelle regioni del nord; maltempo su Toscana, Lazio, Sardegna, poi Umbria e Adriatiche; nubifragi su Sicilia, Calabria e Puglia.

Venerdì 26 novembre 2021: maltempo su tutta Italia. Piogge in Friuli Venezia Giulia, ma anche Sardegna occidentale, Toscana e Lazio, piogge in Umbria e Marche. Possibili nubifragi in Campania e sulla Calabria. La neve è attesa sulle Alpi del Triveneto a 900m.

Passiamo al weekend: sabato 27 novembre la neve imbiancherà le Alpi del Triveneto, mentre in Lombardia è previsto un peggioramento generale. Maltempo in Sardegna occidentale, Toscana e Lazio e Umbria con rischi di nubifragi in Campania. Infine domenica 28 novembre 2021: il tempo comincia a migliorare al Nord, mentre al centro e al sud previsto maltempo nelle zone Tirreniche e in Sardegna con possibile neve a 800 metri.