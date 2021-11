Neve in arrivo al Nord Italia. Il Centro Europeo ha ribadito che nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un vortice di aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico che interesserà le regioni settentrionali. Una vera e propria ondata di piogge miste a neve che potrebbero segnare l'arrivo della dama bianca fino alla pianura padana.

Neve a Milano, Bergamo e Piacenza: quando?

L'inverno è oramai alle porte e l'aria del Natale comincia a farsi sentire un pò ovunque. A rendere nei prossimi giorni il clima ancor di più natalizio potrebbe essere la neve prevista in buona parte delle regioni del Nord. Un vortice di aria fredda in discesa dal Circolo Polare Artico è in arrivo sulle regioni settentrionali; una vera e propria perturbazione atlantica con temperature in calo, piogge e abbondanti nevicate sul comparto alpino centro-occidentale e sulle Dolomiti. Le previsioni parlano di nevicate anche a quote al di sotto dei 1000 metri con accumuli di diversi centimetri. Non solo, l'arrivo del vortice di aria fredda proveniente dal Polo Nord potrebbe nel prossimo weekend segnare l'arrivo della neve anche a quote più basse: a 400/600 metri sulle Alpi e sopra gli 800 metri sugli Appennini e in Sardegna. Tanta neve in Appennino ma a quote non inferiori a 1.600/1.700 metri.

Ma non finisce qui, visto che nella giornata di domenica 28 novembre 2021 la neve potrebbe imbiancare anche le pianure di Lombardia e dell'Emilia occidentale. Con la bassa pressione in arrivo sull'Adriatico, le previsioni meteo parlano di piogge intense e freddo con la dama bianca che potrebbe toccare anche le città di Milano, Bergamo e Piacenza.

Neve in Italia: nei prossimi giorni in arrivo gelo dal Polo Nord

Il gelo in arrivo dal Polo Nord potrebbe regalare le prime abbondanti nevicate in Italia. Da venerdì 26 novembre 2021, infatti, la neve è attesa sugli Appennini centrali fin verso i 1300 metri. Una bella notizia per tutti gli appassionati di sci e sport invernali che, Covid permettendo, potranno tornare a rilassarsi negli impianti sciistici.

Per il weekend è prevista un'ondata di maltempo con piogge di carattere sparso che colpiranno buona parte delle regioni tirreniche. Da segnare in calendario la giornata di lunedì 29 novembre 2021: le previsioni meteo parlando di possibile arrivo neve anche in pianura padana e in particolare su Milano. Non solo, la dama bianca potrebbe imbiancare anche il piacentino e il basso Piemonte per via dell'arrivo di una discesa di aria polare dalla Valle del Rodano e dalla "Porta della Bora". Un doppio attacco di freddo, condizione ideale per l'arrivo dei primi fiocchi di neve nelle grandi città del Nord.