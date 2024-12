Meteo, neve in arrivo: ecco quando e dove cadrà secondo le ultime previsioni

Cosa dicono le ultime previsioni meteo sulla neve in arrivo in Italia? Dove e quando cadrà nel nostro Paese? Nel fine settimana ci sarà un peggioramento per via della terza perturbazione atlantica del mese che porterà: vento forte, pioggia, ma soprattutto neve anche a bassa quota. Dove? I fiocchi imbiancheranno le zone montuose scendendo di quota sotto i 1000 metri nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale.

Meteo, neve in arrivo: le previsioni per il weekend dell'Immacolata

Che tempo farà nel fine settimana? Le previsioni meteo sottolineano che una più intensa perturbazione di origine nord-atlantica, accompagnata da una massa d’aria più fredda, raggiungerà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre:

il Nord,

la Toscana,

la Sardegna.

Successivamente la perturbazione andrà a investire tutto il Paese entro la fine di domenica 8 dicembre. Avremo un marcato peggioramento del tempo ovvero: molte piogge, possibili temporali, venti molto forti con raffiche di tempesta anche oltre 100 km/h e soprattutto nevicate anche sotto i 1000 metri sulle Alpi e in Appennino. Insomma saranno felici gli amanti della montagna e degli sport invernali che potranno godere di neve fresca e sfruttare magari il giorno dell'Immacolata per sciare, fare snowboard o semplicemente ammirare il paesaggio imbiancato.

All'inizio della prossima settimana la perturbazione lascerà in eredità una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo e sull’Italia che porterà tempo variabile e instabile, a tratti ancora piovoso.

Le previsioni nel dettaglio per la quota neve

Oggi, venerdì 6 dicembre 2024, si attendono nevicate sulle Alpi più settentrionali, solo oltre i 1700-2000 metri. Nel resto d’Italia condizioni di spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso.

Sabato 7 dicembre 2024 sulle Alpi la quota neve sarà inizialmente elevata, ma destinata a scendere bruscamente a fine giornata, anche sotto i 1000 metri nelle Alpi. La neve da metà giornata dovrebbe toccare anche l’Appennino settentrionale, rendendo il paesaggio davvero magico.

Domenica 8 dicembre avremo precipitazioni diffuse, ma più probabili su Lombardia, Liguria, Nord-Est, regioni tirreniche e Isole. Venti in progressiva intensificazione. Si raggiungeranno raffiche tempestose (intorno ai 100 km/h) di Maestrale intorno alla Sardegna. Le nevicate interesseranno solo le zone montuose scendendo di quota sotto i 1000 metri nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale.