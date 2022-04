Meteo: neve, freddo e pioggia lasciano spazio al caldo fino a 24 gradi. Ecco dove e quando

L'Italia si appresta a vivere una "tregua" climatica dopo un weekend tipicamente invernale con pioggia, freddo e neve. L'allontanamento della perturbazione numero 1 del mese di aprile, infatti, riporta un progressivo rialzo della pressione con bel tempo e temperature in aumento in linea con la media stagionale.

Meteo, torna la primavera con cielo sereno o poco nuvoloso

Da martedì 5 aprile assisteremo ad un miglioramento generale delle condizioni meteo lungo tutto lo stivale dopo un weekend all'insegna del freddo e del maltempo. Attenzione si tratta solo di un momento, visto che tra mercoledì 6 e giovedì 7 aprile è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la seconda del mese, che dalla Penisola Iberica colpirà il nostro paese interessando principalmente il centro-sud. Nuvole e piogge previste in Sardegna e al centro-sud, mentre bel tempo con sole e schiarite si segnalano in Puglia, Calabria e Sicilia.

Possibili annuvolamenti irregolari, invece, si potranno intravedere sulle regioni settentrionali, Toscana e Marche. Nonostante l'arrivo della seconda perturbazione le temperature aumenteranno un po' ovunque; a cominciare dalle minime che saliranno al centro-nord restando perlopiù stazionarie al sud e isole.

Le massime, invece, subiranno un leggero calo solo in Sardegna restando stabili o in lieve aumento nel resto del paese. Proprio in alcune regioni si registreranno temperature tipicamente primaverili con il termometro che segnerà dai 21° ai 24° in Calabria e Sicilia. Venti moderati e mari poco mossi.

Aprile 2022, dopo l'inverno in Italia torna il caldo con temperature in aumento

La situazione dovrebbe restare stabile anche nella giornata di giovedì 7 aprile. Nonostante la coda della perturbazione numero 2 del mese di aprile lascerà il centro sud, si segnala l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso dall'Europa centrale.

Ancora rovesci e perturbazioni al centro sud in particolare nel salernitano, Calabria tirrenica, Salento e nelle zone del messinese. Banchi di nubi, invece, sulle Alpi con rovesci previsti in Valle d’Aosta e la neve che imbiancherà le vette sopra i 1700 metri d'altezza.

Tempo variabile nelle regioni del nord: dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, ma anche al centro con possibili nubi irregolari in Toscana, Umbria e lungo tutto l’Appennino. Temperature in aumento un po' ovunque, mentre venti forti sono previsti lungo il Tirreno, in Calabria e nelle isole. Infine i mari: poco mossi lungo l'Adriatico, mentre agitati lungo lo basso Ionio.