Meteo, quando finisce il maltempo? La tendenza meteo per i prossimi giorni

L'inizio del mese di aprile ha segnato l'arrivo di una nuova ondata di maltempo nel nostro paese. Da nord a sud piogge, freddo e neve con la colonnina di mercurio che ha segnato valori al di sotto della media stagionale. La situazione, però, dovrebbe cambiare dall'inizio della prossima settimana con un miglioramento delle condizioni meteo.

Pioggia, freddo e neve: aprile come se fosse Novembre

Il mese di aprile è arrivato con la prima perturbazione accompagnata da piogge lungo tutto lo stivale e un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio, infatti, è scesa dai 20°C della scorsa settimana a circa 10-12°C segnando temperature invernali. Con nuvole e piogge da nord a sud nel primo weekend di aprile (sabato 2 e domenica 3 aprile) soprattutto in Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Campania e Calabria e un'allerta meteo arancione in alcune zone di queste ultime tre regioni.

Non solo, l'arrivo maltempo segna anche il ritorno della neve su zone alpine e Appennino centro-settentrionale oltre i 500-800 metri, ma anche sull’Appennino meridionale al di sopra degli 800-1000 metri.

Meteo, dal 3 aprile parziale miglioramento del clima

Da domenica 3 aprile si segnala un parziale miglioramento delle condizioni climatiche visto che l'ondata di maltempo si sposterà verso la zona dei Balcani lasciando però un tempo per lo più instabile al sud. Nelle altre zone del paese si segnala un leggero miglioramento con possibili schiarite sull'alto versante Adriatico e qualche nuvola in Sicilia e regioni centrali. Possibili rovesci, anche se di lieve intensità, al sud e sull'alta e bassa Toscana e Liguria, mentre la neve potrebbe cadere sulle Alpi occidentali intorno ai 900-1000 metri.

Dopo il brusco calo delle temperature che ha fatto segnare anche lo zero al centro-nord, da domenica 3 aprile è previsto un aumento con valori che torneranno vicini alla media del periodo. Per la giornata di lunedì 4 aprile, invece, è previsto un tempo per lo più nuvoloso con possibili precipitazioni che interesseranno le regioni centrali. Al nord e al sud, invece, previsto un miglioramento con bel tempo e schiarite che dovrebbero proseguire per tutta la prima settimana di aprile.