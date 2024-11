Meteo, neve e temporali in arrivo in Italia: le previsioni meteo

Torna il maltempo in Italia nelle prossime ore con piogge e temporali che insisteranno principalmente nelle regioni del Sud e Isole. Il clima si fa sempre più instabile e, dopo il dominio dell'alta pressione, arriva un assaggio di inverno con neve e temperature in picchiata. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, tornano le piogge in Italia e la neve sulle Alpi

Nelle prossime ore l'Italia dovrà fare i conti con il passaggio della perturbazione n.3 di novembre accompagnata da una massa d'aria fredda che, tra giovedì 14 e venerdì 15 scivolerà dall’Europa orientale verso il mare Adriatico, interessando principalmente le regioni del Centro Sud.

Intanto si fanno anche sentire gli effetti della perturbazione n.1 del mese che, dopo aver colpito Sicilia e Sardegna, raggiungerà le regioni del Sud con una fase climaticamente instabile segnata da piogge e temporali. Nella giornata di mercoledì 13 novembre anche fenomeni temporaleschi intensi in buona parte della Sicilia e in particolare nella zona orientale dove si registrano paura e danni.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 13 novembre: bel tempo soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Alternanza tra schiarite e piogge in Sardegna, mentre nel resto del paese cielo per lo più nuvoloso con il rischio di piogge intense in Sicilia e Molise. L'attenzione resta alta in Sicilia dove nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi. In aumento le temperature al Nord e stabili nel resto del paese.

Nella giornata di giovedì 14 novembre tempo soleggiato in buona parte del Paese, mentre clima variabile nella zona di Nord-Est. Non si esclude il rischio di piogge e rovesci nelle regioni dell'estremo Sud, mentre su Abruzzo e Molise torna la neve intorno ai 1300 metri. In calo le temperature al Centro Nord per l'afflusso di una massa d'aria più fredda.

La tendenza meteo in vista del weekend

Che tempo farà in vista del fine settimana? Da giovedì 14 novembre è previsto l'arrivo di un impulso freddo sull’Adriatico che interesserà anche le regioni dell’estremo Sud, mentre tornano le nebbie in Pianura Padana. Nel weekend tempo stabile, mentre da domenica è previsto l'indebolimento dell'alta pressione che lascerà spazio all'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà dapprima le regioni di Nord-Ovest e la Toscana.

Per l'inizio della prossima settimana si delinea una fase dinamica segnata da flussi atlantici e il transito di diversi sistemi perturbati che interesseranno le regioni del Nord e tirreniche. In aumento le temperature nei valori massimi nel weekend, ma dalla prossima settimana assisteremo ad un cambiamento. Al Nord i valori saranno leggermente sotto la media del periodo, mentre in crescita al Sud e sul settore adriatico.