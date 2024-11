Meteo, maltempo in Sicilia. Catania: fiumi esondati e auto trascinate in mare - Video

Nuova ondata di danni per le piogge sulla Sicilia. In provincia di Catania, il maltempo è particolarmente intenso, con i Vigili del Fuoco del Comando provinciale impegnati in un superlavoro: nella notte sono stati completati una trentina di interventi, mentre altri venti sono ancora in corso.

Le aree più colpite sono quelle di Giarre, Acireale e Linguaglossa. Ad Acireale, in via Giorgio La Pira, è crollato un muro perimetrale senza causare danni alle persone. Situazione critica anche sull’autostrada A18 Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giarre, dove i Vigili del Fuoco di Riposto sono intervenuti per soccorrere automobilisti rimasti bloccati sulla carreggiata a causa del fango.

Meteo Catania, il maltempo fa esondare un fiume con auto in mare

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto in provincia di Catania, dove un fiume esondato ha invaso il piano terra di un’abitazione. All’interno si trovavano quattro persone, tra cui due disabili. Dalle 8 di questa mattina, i pompieri del Comando di Catania hanno effettuato 64 interventi in tutta la provincia a causa del maltempo.

La pioggia incessante che cade da ore ha allagato strade e piazze, con oltre quaranta richieste di soccorso pervenute ai Vigili del Fuoco. Alcune auto sono state trascinate in mare dalla forza delle acque provenienti dalle montagne. Alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dalle loro vetture in un parcheggio di un supermercato completamente allagato, anche un’abitazione è stata invasa da acqua e fango.