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Meteo Napoli: torna la neve sul Vesuvio, inverno fuori stagione in città

Freddo improvviso e clima invernale fuori stagione: il Vesuvio si imbianca di neve e Napoli fa i conti con il ritorno del gelo.
Clima27 Marzo 2026 - ore 10:44 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Marzo 2026 - ore 10:44 - Redatto da Meteo.it

Nonostante la primavera sia iniziata ufficialmente da pochi giorni, a Napoli il clima racconta tutt’altra storia. L’inverno, infatti, è tornato a farsi sentire con decisione e sembra voler lasciare il segno con un ultimo, intenso colpo di coda prima dell’arrivo definitivo della stagione mite. Il drastico calo delle temperature registrato negli ultimi giorni ha riportato condizioni tipicamente invernali anche sul territorio partenopeo, sorprendendo cittadini e turisti.

Neve sul Vesuvio: il vulcano si tinge di bianco

Nella mattinata di venerdì 27 marzo, la neve è tornata a imbiancare il Vesuvio. Un evento non frequentissimo in questo periodo dell’anno, che testimonia l’eccezionalità dell’ondata di freddo in corso.

Sulla sommità del cratere del celebre vulcano partenopeo è ben visibile un sottile ma suggestivo manto bianco, osservabile anche a distanza. Un vero e proprio “cappello di neve” che adorna la cima del vulcano, regalando uno scenario insolito e affascinante. Diversa, invece, la situazione sul vicino Monte Somma, che a quote più basse sembra essere stato risparmiato dalle precipitazioni nevose.

Freddo e vento su Napoli: inverno ancora protagonista

Il ritorno della neve sul Vesuvio è solo uno degli effetti dell’ondata di freddo che sta interessando Napoli e l’intera Campania. Le temperature sono scese sensibilmente, accompagnate da venti sostenuti che accentuano la percezione del freddo. Il quadro meteorologico resta instabile, con condizioni che richiamano più l’inverno che la primavera appena iniziata.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Marzo ore 15:45

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