Meteo, giovedì con temporali e grandine? Le previsioni dettagliate

Una nuova fase di maltempo è in arrivo in Italia. Complice il passaggio della perturbazione n.7 di maggio, i prossimi giorni saranno all'insegna della pioggia in buona parte del paese con un calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: ancora maltempo, allerte piogge

L'Italia alle prese con una nuova ondata di maltempo tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio che investirà principalmente le regioni del Nord per il passaggio della perturbazione n.7 del mese. Le previsioni meteo delineano una nuova fase di maltempo caratterizzato da piogge e temporali localmente diffusi che interesseranno anche la già colpita Emilia Romagna. Non solo, il ritorno della pioggia segna anche un brusco calo delle temperature verso valori al di sotto della media del periodo. Si tratta di una fase passeggera, visto che le proiezioni segnalano un miglioramento nel fine settimana con il ritorno del sole in buona parte del paese.

Nella giornata di giovedì 25 maggio nuvole al Nord con piogge e rovesci, anche localmente forti, in Piemonte, lungo le Alpi, sulla pianura lombardo-veneta e in Emilia Romagna. Non solo, il maltempo proseguirà nel corso della giornata anche al Nord-Ovest e al Sud colpendo la Sardegna, le zone interne del Centro-Sud e la Sicilia. Ancora in calo le temperature massime da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo fine settimana di maggio?

Come sarà il tempo nell'ultimo weekend di maggio? Il passaggio della perturbazione n.7 del mese tra mercoledì e giovedì perderà efficacia già nella notte di venerdì 26 maggio con il ritorno del sole e del bel tempo al Centro-Nord. Non sono da escludere degli sporadici e rapidi acquazzoni nei settori prealpini orientali l'Appennino abruzzese e molisano. Tempo instabile e variabile anche al Sud e in Sicilia dove sono previsti rovesci e temporali nelle zone interne. In aumento le temperature nei valori massimi da Nord a Sud.

Ancora poco chiara la tendenza meteo per il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 maggio con le previsioni che delineano uno scenario del tutto incerto. Dati alla mano dovrebbe prevalere una stabilità climatica con bel tempo e sole, ma non sono da escludere dei temporali sui rilievi del Nord-Ovest e al Sud. In particolare sabato 27 maggio le previsioni segnalano piogge e temporali al Sud e in Calabria, ma anche lungo i settori alpini e prealpini del Nord-Ovest. Alternanza sole e nuvole nel resto d'Italia. Domenica 27 maggio, invece, clima stabile al Nord-Italia con la tendenza ad un clima mite e temperature con valori in linea con il periodo.