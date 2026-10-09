Meteo: maltempo al Centro Sud, arriva il vortice. Temporali, nubifragi e calo delle temperature: le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo in alcune zone d'Italia per il transito della doppia perturbazione di ottobre 2026 con temporali, piogge e allerte meteo. Scopriamo allora le previsioni meteo del weekend.

Meteo, weekend di piogge e temporali: ecco dove

La perturbazione n.2 di ottobre 2026 non molla la presa, anzi si registrano fenomeni temporaleschi intensi e diffusi s in particolare sulle regioni del Sud e Sicili. Sono in arrivo piogge e temporali intensi con il rischio di nubifragi associati a grandinate e fortissime raffiche di vento. Non solo, l'arrivo di una massa d'aria più fresca farà crollare le temperature mettendo così fine alla fase di caldo anomalo con valori più in linea con il periodo.



Tutto cambia da domenica 11 ottobre 2026 con un generale miglioramento del clima, anche se non si escludono gli ultimi strascichi di maltempo solo al Sud. Anche per prossima settimana si delinea un clima instabile e variabile sulle regioni del Sud colpite dal transito della perturbazione n.3 di ottobre, anche se con piogge deboli e isolate. Successivamente si prefigura la rimonta anticiclonica sub-tropicale su gran parte d'Europa ed anche in Italia con tempo stabile, sole e clima estivo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 10 ottobre 2026: clima instabile e perturbato su gran parte d'Italia con il rischio di piogge e temporali nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud e Sicilia. Non si escludono fenomeni temporaleschi localmente molto intensi e abbondanti con il rischio di nubifragi.

Clima variabile altrove con alternanza di sole e nuvole. Dal punto di vista termico, temperature massime in calo al Sud e sul medio versante adriatico, mentre nel resto del Paese restano alte con valori tra 19 e 24 gradi e picchi fino a 25-26 nei settori ionici e del basso adriatico.

Domenica 11 ottobre 2026 nuvole sparse su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia dove non si esclude il rischio di temporali. Nel resto d'Italia, tempo buono e in miglioramento con qualche velature pomeridiana al Nord e Toscana. Le temperature massime stabili in Sicilia, mentre in aumento nel resto del Paese con valori compresi tra i 19-24 gradi e picchi fino a 25-26 su regioni tirreniche e Isole.

Meteo, la tendenza in vista della prossima settimana: dopo il maltempo la rimonta dell'anticiclone?

Stando alle attuali proiezioni dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito gran parte d'Italia negli ultimi giorni è previsto un netto miglioramento dalla prossima settimana grazie alla rimonta dell'alta pressione. All'orizzonte, infatti, si delinea il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre su gran parte d'Europa e lungo il Mediterraneo occidentale. Anche in Italia torna il sole, in particolare sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Nei primi giorni della settimana, tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2026, ancora clima instabile e variabile al Sud e Sicilia per gli ultimi effetti della perturbazione. Non si escludono piogge e temporali per lo più concentrati su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia.

Da mercoledì 14 ottobre 2026 torna il bel tempo con la rimonta dell’alta pressione e un rialzo delle temperature su valori di anche +3-4 gradi rispetto alla media del periodo. Attenzione: la tendenza appena descritta per la prossima settimana necessita di conferme. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.