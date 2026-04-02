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Meteo, maltempo intenso al Sud e sul medio Adriatico nelle prossime ore. A Pasqua arriva una tregua

Maltempo diffuso nelle regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Il clima migliora per Pasqua e Pasquetta.
Clima2 Aprile 2026 - ore 13:36 - Redatto da Meteo.it
Clima2 Aprile 2026 - ore 13:36 - Redatto da Meteo.it

Prosegue l'ondata di forte maltempo nelle regioni del Sud e lungo il medio Adriatico dove è stata diramata una nuova allerta meteo. Al Nord clima più stabile, ma tutto cambia per Pasqua e Pasquetta con clima primaverile.

Meteo, ultime ore di maltempo al Centro-Sud in Italia

Piogge e temporali diffusi in gran parte del Centro-Sud e in Sicilia per il transito della tempesta "Erminio" che da venerdì 2 aprile si allontanerà verso la Grecia concedendo un graduale miglioramento su tutta Italia e in particolare sulle regioni del Sud e Isole.

Massima attenzione in Abruzzo, Molise e Puglia dove le forti piogge hanno causato disagi e problemi rilevanti accumuli di pioggia e di neve caduta in Appennino. Da sabato 4 aprile 2026 l'alta pressione tornerà protagonista garantendo il ritorno di un clima primaverile con un aumento delle temperature che supereranno anche i 20°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 2 aprile: bel tempo soleggiato sulle regioni settentrionali e Toscana. Nel resto d'Italia alternanza di nuvole e schiarite con piogge diffuse sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali probabili in Calabria e nell’isola.

La neve torna protagonista sugli Appennini fino a 1000-1200 metri nei settori abruzzese e molisano. Dal punto di vista termico temperature in crescita al Centro-Nord e Sardegna.

Venerdì 3 aprile 2026 nuvole sparse sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con il rischio di piogge e temporali per lo più deboli in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e interna. Ancora nevicate sull’Appennino centrale da 1300-1400 metri. Bel tempo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Le temperature in crescita quasi ovunque.

Meteo, che tempo farà per Pasqua e Pasquetta 2026?

La tendenza meteo in vista di Pasqua e Pasquetta 2026 delinea il ritorno dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Non si escludono possibili e brevi temporali sui rilievi della Sicilia e della Calabria solo nella giornata di sabato 4 aprile 2026. Nel resto del Paese clima primaverile con un rialzo delle temperature che supereranno anche i 20° in vista del giorno di Pasquetta 2026.

Nel dettaglio sabato 4 aprile 2026 tempo per lo più soleggiato con qualche nuvola sulle regioni di Nord-Est ed estremo Sud e il rischio di brevi temporali sui rilievi della bassa Calabria e della Sicilia sud-orientale. Dal punto di vista termico è previsto un incremento delle temperature massime con picchi di 18-20° al Centro-Nord e Toscana, mentre al Sud valori più contenuti.

Nella giornata di Pasqua 2026, domenica 5 aprile, tempo stabile e soleggiato con pochissime nuvole e temperature in aumento con picchi di anche 22° al Centro e 22-24° sulle Isole. Nel giorno di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta 2026, il clima sarà identico con qualche velatura in transito e un nuovo incremento delle temperature con valori compresi tra i 18° e 24°.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:31

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