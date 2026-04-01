Meteo, allerta rossa, arancione e gialla il 2 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo e di nuove allerte meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha diffuso per giovedì 2 aprile 2026 un triplice bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Scopriamo dove.

Allerta rossa in Italia il 2 aprile 2026: ecco dove

Prosegue lo stato di allerta meteo rossa in Italia anche nella giornata di giovedì 2 aprile 2026. La Protezione Civile ha emesso l'allerta rossa per rischio idraulico in 2 regioni dello stivale. Nel dettaglio le zone interessate dall'allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico il 2 aprile 2026:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Basso del Sangro; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile di elevata criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone interessate:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea; Puglia: Sub-Appennino Dauno.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione il 2 aprile 2026

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte d'Italia. Nella giornata di giovedì 2 aprile 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Calabria e nello specifico nelle zone: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Da segnalare anche l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico emessa dalla Protezione Civile giovedì 2 aprile 2026 in 4 regioni. Ecco quali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Importante anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico comunicata per il 2 aprile 2026 in:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Allerta gialla il 2 aprile 2026 in Italia: tutte le zone a rischio

Maltempo diffuso in Italia anche nella giornata di giovedì 2 aprile 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni per il rischio di piogge e temporali. Gli effetti dell'ultima perturbazione del mese continuano a farsi sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato d'allerta.

Ecco tutte le regioni e zone a rischio piogge e temporali con tanto di allerta meteo gialla il 2 aprile 2026:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Umbria: Nera - Corno.

Sempre giovedì 2 aprile 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica;

: Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese;

: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese; Marche ;

; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

La Protezione Civile ha diramato per il 2 aprile 2026 anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in ben 7 regioni: