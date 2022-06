Meteo, maltempo al nord. In Piemonte e Lombardia chicchi di grandine grandi come albicocche | FOTO E VIDEO

Dopo l'allerta meteo per maltempo al nord (poi prolungata per alcune regioni fino a mercoledì 29 giugno), si contano già i danni. Grandine con chicchi grossi come albicocche è caduta nel Torinese nella mattinata di oggi, martedì 28 giugno 2022 soprattutto nella zona del Canavese. A essere maggiormente colpiti sono stati i comuni tra Forno Canavese e Cuorgnè. Una seconda grandinata, paragonabile a quella precedente, si è abbattuta a metà, invece, a sud-est di Torino nella zona compresa fra Carignano, Trofarello e Santena. La terza, infine, è caduta poco dopo nella zona di Avigliana, Trana e Bruino.

Stamattina gli accumuli grandinigeni a Maccagno con Pino e Veddasca, sul Lago Maggiore, sono stati talmente grandi da richiedere l’intervento di mezzi spazzaneve per liberare le strade.#grandine #hail pic.twitter.com/tl4a7PyKOo — Kurosh1974 (@Kurosh_74) June 28, 2022

Maltempo nel Torinese: i danni causati dalla grandine

Nel torinese si contano i danni causati dalla grandine o meglio dalle tre grandinate che hanno colpite diverse zone della città. Sono stati danneggiati i veicoli parcheggiati, anche in modo pesante, con vetri e parabrezza rotti.

#grandine grossa come palle da ping pong. Zona Torino Sud, Carignano. Tutto distrutto nonostante la rete.



Grazie a Barbara Bei #hail pic.twitter.com/vK6vilNGfF — Kurosh1974 (@Kurosh_74) June 28, 2022

Danni anche per l'agricoltura. Coldiretti stimerà nei prossimi giorni i danni alle varie coltivazioni.

Problemi, infine, di viabilità in città con alberi caduti, soprattutto in località Cascina Campagnino, tegole volate dai tetti, come ad esempio a Rivarolo Canavese dove sono volate via tegole dal cimitero e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castellamonte.

Forte grandinata e allagamenti in Val Chiavenna.

Chicchi di #grandine grandi poco più di due centimetri che si sono violentemente riversati soprattutto su Chiavenna, Prata Camportaccio e Mese, dove si sono registrati anche degli allagamenti.



By Tele Sondrio News pic.twitter.com/sNEWzuAUoi — Kurosh1974 (@Kurosh_74) June 28, 2022

Maxi grandinata anche a Varese

Sempre oggi, sui mille metri della Forcora, verso le 12 sono dovuti entrare in funzione gli spazzaneve per ripulire le strade dalla coltre bianca di ghiaccio dell’altezza di 20 centimetri.

A nord della provincia di Varese, vicino al confine con la Svizzera, per tutta la tarda mattinata si è abbattuta una violenta tempesta di grandine con chicchi grandi come albicocche. Ingenti i danni. La vegetazione verde è stata tranciata di netto dalla furia del ghiaccio. In frantumi sedie e tavolini di attività commerciali e privati.