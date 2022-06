Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali fino a mercoledì 29 giugno: ecco dove

Dopo giorni di siccità e allarme caldo, la Protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla per temporali per alcune regioni del Nord. In Lombardia è stato emesso un bollettino di allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. L'allerta è stata diramata per le regioni del Nord-Est, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Allerta gialla in Lombardia e Friuli Venezia Giulia: temporali e forti raffiche di vento

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo fino alla giornata di mercoledì 29 giugno in quattro regioni del Nord. In Lombardia la sala della Protezione civile ha diramato una allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Dopo giorni di estrema siccità e di emergenza caldo, la pioggia è tornata a cadere con temporali abbondanti e rovesci di carattere sparso dalla mattinata del 28 giugno. Questa instabilità climatica proseguirà per tutta la giornata del 29 giugno all'insegna di fortissime raffiche di vento, in alcune zone superiori ai 90km/h, ma anche piogge abbondanti.

Anche nel Friuli Venezia Giulia, la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla dalle ore 18 del 28 giugno fino alle 12 del giorno successivo per possibili piogge, temporali e forti raffiche di vento. "L'anticiclone di origine africana provocherà una marcata instabilità atmosferica. Dal pomeriggio saranno possibili locali temporali sulla zona montana; nella notte i temporali diventeranno più probabili e potranno essere anche forti, in estensione a tutte le zone. Saranno possibili forti raffiche di vento e piogge localmente intense. Nel corso della notte e fino al primo mattino di domani sono probabili temporali anche forti, con possibili forti raffiche di vento e piogge localmente intense. In giornata saranno ancora possibili dei temporali, specie sulla zona montana" - comunica la Protezione civile.

📅 Mercoledì #29giugno

🔔🟡 #AllertaGIALLA su quattro regioni del Nord.

🔎 Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq pic.twitter.com/1RCBn2LqDz — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 28, 2022

Allerta meteo per rischio temporali e idrologico: tutte le zone coinvolte

Ecco nel dettaglio l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali diramata dalla Protezione Civile fino alla giornata di mercoledì 29 giugno 2022:

Friuli Venezia Giulia : bacino montano del Tagliamento e del Torre, bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, bacino del Livenza e del Lemene, bacino di Levante / Carso;

: bacino montano del Tagliamento e del Torre, bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, bacino del Livenza e del Lemene, bacino di Levante / Carso; Lombardia : bassa pianura centro-orientale, bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, alta pianura orientale, bassa pianura occidentale, bassa pianura centro-occidentale, media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: bassa pianura centro-orientale, bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, alta pianura orientale, bassa pianura occidentale, bassa pianura centro-occidentale, media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica; Trentino Alto Adige : provincia Autonoma di Bolzano, provincia Autonoma di Trento

: provincia Autonoma di Bolzano, provincia Autonoma di Trento Veneto: basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Non solo, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per il 29 giugno anche per ordinaria criticità per rischio idrogeologico in: