Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia: le previsioni dell’ultimo fine settimana di giugno

Non si placa la seconda ondata di calore dell'estate 2025 in Italia: caldo ed afa lungo tutto lo stivale con temperature che superano anche i 40° al Sud e Isole. Scopriamo le previsioni meteo dell'ultimo fine settimana di giugno.

Meteo, le previsioni del weekend 28-29 giugno: caldo africano in Italia

L'ultimo weekend di giugno è nel segno dell'anticiclone nord-africano che garantirà fino alla prossima settimana un clima caldo ed afoso in buona parte d'Italia. Clima stabile e soleggiato complice la seconda ondata di calore dell'estate 2025 che raggiungerà il picco proprio in questo fine settimana con le temperature che sfioreranno i 35-40°. Non si escludono annuvolamenti nel pomeriggio nelle zone di montagne accompagnati da alcuni temporali di calore per via di un rigonfiamento del promontorio anticiclonico nordafricano.

Caldo intenso ed afa in buona parte del Paese con valori intorno ai 35° e picchi di anche 40°. Anche la notte la colonnina di mercurio fa registrare valori anomali con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali con valori intorno ai 20 gradi e in diverse zone anche sotto i 25 gradi. Fa caldo anche in montagna con lo zero termico che tenderà a oltrepassare i 5000 metri di quota. Dati alla mano la seconda ondata di calore dell'estate 2025 è destinata a durare ancora a lungo, visto che dovrebbe perdurare almeno fino a mercoledì 2 o giovedì 3 luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 28 giugno 2025: clima stabile e soleggiato con qualche nuvola in Calabria, Puglia e Basilicata. Le temperature massime stabili con valori intorno ai 30-36° e picchi di 37-38°. Anche domenica 29 giugno 2025 giornata di caldo ed afa in tutta Italia, anche se nel pomeriggio è previsto un aumento della instabilità sulle Alpi occidentali dove non si escludono brevi ed isolati rovesci. Le temperature notturne quasi ovunque sopra i 20 gradi alle basse quote, mentre stabili le massime con valori tra i 33-38°.

La tendenza meteo della prossima settimana: quanto durerà la seconda ondata di calore?

La prossima settimana, che segna l'inizio del mese di luglio, sarà ancora all'insegna dell'anticiclone nord-africano con caldo ed afa in buona parte del Paese. Le temperature stabili e stazionarie con valori di stampo estivo complice la prosecuzione della seconda e intensissima ondata di caldo dell'estate 2025. Lunedì 30 giugno 2025 giornata soleggiata e calda da Nord a Sud, mentre non si escludono rapidi ed isolati temporali sulle aree alpine.

Martedì 1 luglio 2025 caldo in intensificazione nelle regioni del Centro-Sud e Isole con valori che sfioreranno i 40°. Al Nord ancora clima afoso con il rischio di rovesci e temporali lungo il settore alpino e lungo le Prealpi e sulle pianure del Nordovest. La tendenza meteo delinea un clima caldo e afoso almeno fino a giovedì 3 luglio con l'assenza di perturbazioni.