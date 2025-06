Cile: la neve ricopre Atacama, imbiancato il deserto più arido del mondo

Paesaggi imbiancati nel deserto. L'evento appare già raro così. Se poi pensiamo che si tratta del Cile o meglio di Atacama, le immagini diventano ancor più suggestive. Ebbene sì, negli ultimi giorni il deserto più arido del mondo si è svegliato con uno spettacolo davvero unico e pronto a mozzare il fiato.

Cile, deserto di Atacama ricoperto di neve

In Cile il deserto di Atacama, il più arido del mondo, si è coperto di bianca e fresca neve. A riportare la notizia è stato in primis l'osservatorio Alma che è situato a 2.900 metri sul livello del mare. Su X, l'ex Twitter, è comparso un video di vaste distese ricoperte da una spolverata di neve dal bianco candido. Immagini mozzafiato e sorprendenti perché in questo luogo è davvero difficile vedere arrivare la Dama Bianca.

Raul Cordero, noto climatologo dell'Università di Santiago ha fatto sapere che questo straordinario evento è ancora in fase di studio ed è troppo presto per affermare che l'arrivo della neve sul deserto più arido sia una conseguenza del cambiamento climatico. Cordero ha poi concluso sottolineando che a quanto mostrano i modelli e dai calcolo dei vari esperti pare che non sarà l'unica volta che vedremo la neve nel deserto di Atacama.

Le immagini del deserto imbiancato

Ecco alcune immagini che hanno fatto il giro del mondo sui social e sul web:

🇨🇱 De la neige est tombée dans le désert le plus sec de la planète, l'#Atacama, nord du Chili et extrême sud du Pérou, pour la première fois depuis dix ans. C'est ce qu'a rapporté l'observatoire ALMA. pic.twitter.com/S0Y0xtIPbI — JfGino (@jfgino) June 27, 2025