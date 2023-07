Meteo, maltempo al Nord: nubifragi a Bologna e nel Cremonese, blackout e maxi grandinate, la situazione

La cronaca meteo ci porta a prestare grande attenzione al maltempo che si è abbattuto tra Lombardia ed Emilia Romagna nelle ultime ore. Violente grandinate e nubifragi, ma anche raffiche di vento molto forti, hanno causato ingenti danni in diverse città delle due regioni. Le zone più colpite? In Lombardia a dover fare i conti con i danni maggiori è la città di Cremona. In Emilia, invece, le zone tra Modena e Ravenna dove nel primo pomeriggio due celle temporalesche hanno portato grandine grossa come palle da tennis e raffiche di vento pronte a scoperchiare tetti e abbattere alberi. Ecco la situazione.

Maltempo in Lombardia: danni ingenti a Cremona

A causa del forte maltempo chicchi grandi grossi come palline da tennis hanno causato danni nel territorio più a nord della città lombarda dove si sono vissuti: "40 minuti da incubo” tra l'1.30 e le 2.10 della notte appena passata. La violenta grandinata ha provocato, inoltre, un blackout importante nella città e danni alle varie proprietà e alle autovetture.

I paesi del Cremonese maggiormente colpiti sono stati:

Pescarolo

San Lorenzo De’ Picenardi

Gadesco

Cicognolo

Ostiano

Piadena Drizzona

Cappella de’ Picenardi

Un violento nubifragio ha invece allagato Persico Dosimo. Il vento che soffiava a 80 km/h ha divelto numerosi alberi e pali della luce oltre che cartelli stradali. La stima dei danni è ancora in corso, ma i residenti segnalano ingenti danni alle varie abitazioni e alle auto, oltre che all'agricoltura. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici e stanno ancora lavorando per mettere tutte le abitazioni in sicurezza.

Video webcam autostradale tra Modena e Bologna lungo la A1. Grandine, vento forte e difficoltà.

Attenzione.

Vista la cella in questione possibile grandine di dimensione importante. pic.twitter.com/qkwu8CA01d — Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) July 22, 2023

La situazione in Emilia Romagna: tra Modena e Ravenna

Una violenta grandinata si è abbattuta sulla fascia pedemontana del parmense colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano. Vento forte e grandine hanno interessato altre città dell'Emilia da Modena a Ravenna, passando per Bologna e Ferrara.

#maltempo #grandine

A casa dei miei, alto ferrarese, danni consistenti, tetto da rifare.

Ogni volta che è piovuto negli ultimi giorni, è sistematicamente grandinato.

Non è quantomeno usuale. pic.twitter.com/I8y5bxbIfZ — Simone 🎸 🇮🇹 (@essedi_76) July 22, 2023

Il maltempo ha lasciato una scia di danni ingenti. La grandine ha distrutto i tetti delle case, i lucernai, gli impianti fotovoltaici, le auto parcheggiate all'aperto, ma anche i raccolti e il vento ha divelto: alberi, pali della luce, cartelli stradali, tetti di case e capannoni. A Modena i chicchi di grandine, davvero enormi, hanno imbiancato perfino l'autostrada. Sembrava di essere in pieno inverno durante una nevicata. Per fortuna pare non si siano registrati incidenti.