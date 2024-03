Meteo: l’inverno 2023-2024 è stato il più caldo della storia in Italia. I dati e le cause

E' l'inverno più caldo di sempre. I dati ne sono la prova. Basti pensare al mese di febbraio 2024 che è risultato essere il più caldo in assoluto con 3 gradi in più rispetto a precedenti. Ecco gli altri dati e le cause

9 Marzo 2024 - ore 18:59 Redatto da Redazione Meteo.it 9 Marzo 2024 - ore 18:59 Redatto da Redazione Meteo.it