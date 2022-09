Meteo, estate al capolinea? Quali sono le tendenze per settembre?

L'estate è finita? Anche no, perché settembre proseguirà all'insegna del caldo con temperature in rialzo a partire da martedì e picchi di 35 gradi tra mercoledì e venerdì. Vediamo insieme le tendenze dei prossimi giorni.

Meteo, temperature in rialzo a settembre

Chi sperava nel mese di settembre per riavere un po' di fresco dovrà pazientare ancora un po', perché il mese che sancisce la fine dell'estate, arrivato a metà, potrebbe essere molto più caldo del solito. Complice una decisa rimonta dell’alta pressione di matrice nord-africana fin verso la regione alpina, le temperature si alzeranno ulteriormente questa settimana riportando un tempo stabile in tutto il Paese. Tra mercoledì e venerdì il caldo sarà addirittura anomalo al Centro-Sud dove, con l'innesco di una corrente di Scirocco, i picchi saranno di 35 gradi. Al tempo stesso, però, il maltempo resta dietro l'angolo con una perturbazione atlantica che si avvicina molto lentamente da Ovest, ma i suoi effetti sulla nostra Penisola restano ancora incerti e dunque occorre attenderne l'evoluzione per avere previsioni più precise.

Previsioni per lunedì 12 e martedì 13 settembre

La seconda settimana di settembre si apre con un tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. In prossimità dei rilievi oggi, lunedì 12 settembre, si prevedono annuvolamenti in prossimità dei rilievi ma modesti e temporanei. Le temperature si alzeranno in particolare in Sardegna, dove si raggiungeranno i 33-34 gradi, mentre nel resto d'Italia i valori saranno compresi tra i 26 e i 31 gradi.

Tempo stabile e soleggiato anche domani, martedì 13 settembre, ma con un timido passaggio di velature al Nord a partire dal pomeriggio. Le temperature massime sono in rialzo ovunque; in Sardegna si potranno toccare i 35 gradi, nel resto del Paese il termometro oscillerà tra 27 e 33 gradi. Questi valori sono evidentemente superiori alla norma, dandoci così un prolungamento di una già lunga e calda estate.

Previsioni meteo da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre

La settimana proseguirà all'insegna del bel tempo, soprattutto al Centro-Sud e sulle isole. Al Nord e sulla Toscana invece si prevede nuvolosità variabile e anche qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre aumenterà l’instabilità sulle Alpi e Prealpi lombarde e sui rilievi friulani. Le temperature rimarranno in aumento e superiori alla norma su tutte le regioni, con la Sardegna protagonista di una giornata estremamente calda dove localmente le temperature massime potranno superare i 35-36 gradi.

Anche giovedì 15 settembre sarà una giornata estremamente calda, specie sulle Isole e al Sud, ma le temperature saranno sopra la media anche al Centro-Nord. L'aria più instabile interesserà l’estremo Nordest e la Toscana dove saranno possibili dei temporali in probabile estensione verso la Romagna e parte delle Marche. Venerdì 16 settembre assisteremo invece a un’attenuazione del caldo anomalo sulle regioni del Centro e sulla Sardegna a causa di venti da Sud-Ovest. Saranno inoltre possibili dei temporali su Umbria e Lazio, mentre nel pomeriggio l'instabilità a Nordest sarà accentuata dall'arrivo di un fronte freddo. Nel corso del fine settimana probabilmente il clima diventerà più fresco al Nord e il caldo si attenuerà gradualmente sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.