Meteo, previsioni per il Ponte del 2 giugno, pioggia o sole? Come sarà il tempo?

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno sono all'insegna del caldo. Se state pensando di organizzare un weekend fuori porta o direttamente al mare, sappiate che il clima sarà dalla vostra parte regalandovi un fine settimana con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento.

Meteo ponte del 2 giugno: caldo e temperature record

Con l'arrivo del mese di giugno torna in Italia anche il caldo anomalo causato dal passaggio dell'anticiclone africano con un clima soleggiato e stabile e temperature tipicamente estive. Il bel tempo è previsto anche nell'ultimo giorno di maggio, lunedì 30, con il sole indiscusso protagonista su buona parte del paese, anche se qualche nuvola passeggera potrebbe velare temporaneamente la Toscana, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, le regioni del sud e le isole.

Non solo, le previsioni meteo di lunedì 30 maggio segnalano anche possibili rovesci nelle zone alpine, sull’Appennino settentrionale tra Liguria ed Emilia e, nelle prime ore del mattino anche in Toscana orientale, Umbria e Marche. Fatta eccezione per qualche sporadico caso di annuvolamento e pioggia, l'Italia vivrà una condizione climatica stabile con sole e bel tempo. La situazione migliorerà ancora di più con l'arrivo del Ponte del 2 giugno segnato dal ritorno dell'anticiclone africano. Una nuova ondata di calore anomalo è prevista da nord a sud con le temperature che saliranno sfiorando i 35°C.

Temperature oltre i 35°C nel weekend del 2 giugno

Un nuovo spiraglio d'estate è in arrivo nel nostro Paese in concomitanza con il weekend del 2 giugno. Un lungo ponte quello in partenza giovedì 2 giugno, giorno in cui ricorre la Festa della Repubblica Italiana, che vedrà milioni di italiani spostarsi per weekend fuori porta. Un fine settimana all'insegna del caldo per il ritorno dell'anticiclone africano che porterà caldo anomalo con temperature da record.

Le previsioni meteo segnalano temperature di gran lunga superiori alla media del periodo con picchi di oltre 35°C al centro-sud ed isole. Nelle regioni del nord, invece, situazioni variabile con le temperature che resteranno nella norma fino a mercoledì 1 giugno per poi innalzarsi con l'arrivo del weekend del 2 giugno che confermiamo sarà all'insegna del caldo e del sole da nord a sud.