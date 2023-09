Meteo Italia, weekend d'autunno al Nord, caldo e sole al Sud. Cosa succede in settimana?

L'Italia si prepara al primo fine settimana autunnale dopo la tardiva ondata di calore degli ultimi giorni. Clima instabile e variabile in buona parte del Centro-Nord con il ritorno di piogge e maltempo, mentre al Sud persiste il caldo con tempo soleggiato. Le previsioni del weekend.

Meteo, le previsioni del fine settimana: Italia climaticamente divisa in due

Prosegue la fase di instabilità climatica al Centro-Nord complice il passaggio di una duplice perturbazione atlantica che si è fatta sentire particolarmente nelle regioni del Nord. Maltempo e piogge nella notte a Milano e Lombardia dove è esondato il fiume Seveso con una serie di disagi e danni alla circolazione dei mezzi di superficie. Le prossime ore di venerdì 15, ma anche di sabato 16 settembre 2023, sono all'insegna di un clima instabile e variabile nelle regioni del settentrione alle prese con piogge o temporali che si faranno sentire maggiormente a Nord-Ovest ed Emilia Romagna. Al Sud, invece, persiste l'alta pressione con un clima caldo, sole e temperature miti. Da domenica 17 settembre l'alta pressione in rialzo anche al Nord con il ritorno del caldo e di un clima sereno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 15 settembre: dopo una notte di piogge e rovesci, nuvole in buona parte delle regioni del Nord. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Al Sud il tempo è ancora bello con cielo poco nuvoloso. In calo le temperature massime in buona parte del Nord, mentre stabili al Sud. Per la giornata di sabato 16 settembre ancora annuvolamenti sparsi a Nord-Ovest con rischio di piogge e temporali in Liguria e Lombardia meridionale. Nuvole anche nelle regioni del Centro e Sardegna e non si escludono rovesci anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Appennino centrale e zone interne della Sardegna. Le temperature registreranno un calo a Nord-Ovest, mentre al Sud saranno stabili intorno ai 30°.

Le previsioni e la tendenza meteo dei prossimi giorni

Clima in miglioramento nel fine settimana. Da domenica 17 settembre, le previsioni delineano una giornata climaticamente tranquilla grazie al rialzo dell'alta pressione e all'allontanamento del veloce impulso perturbato. Bel tempo non solo al Sud, ma anche nelle regioni del Nord dove non si escludono rapidi fenomeni temporaleschi di breve durata in Liguria e Friuli Venezia Giulia. Al Centro-Sud, invece, qualche annuvolamento, ma si registrerà un aumento delle temperature che, complice il vento di Scirocco, sfioreranno i 35° in Sardegna. Temperature calde anche nel resto del Sud con valori intorno ai 30°.

Che tempo farà la prossima settimana? La tendenza meteo per lunedì 18 e martedì 19 settembre delinea un indebolimento dell'alta pressione complice il passaggio di una nuova perturbazione. Prevista una fase di temporanea instabilità con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni di Nord-Ovest, ma anche in Liguria, lungo le Alpi e sul Friuli Venezia Giulia. Con l'arrivo del maltempo è previsto anche un calo delle temperature in Sardegna e al Centro-Sud.