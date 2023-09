Maltempo a Milano, violento nubifragio nella notte: "60 mm di pioggia in tre ore". Esonda il Seveso

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte a Milano con ingenti danni e disagi in diverse zone. Nel giro di tre ore sono caduti 60 mm di pioggia come ha precisato Marco Granelli, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile di Milano, causando anche l'esondazione del fiume Seveso. La situazione.

Milano nella morsa del maltempo: esonda il fiume Seveso

A distanza di due mesi dal nubifragio dello scorso luglio, una nuova ondata di maltempo ha colpito la città di Milano. Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre si è registrato un violento nubifragio con piogge fortissime che hanno causato l'esondazione del fiume Seveso. Nel giro di poche ore sono caduti 60 mm di pioggia tali da far straripare il Seveso, il fiume lungo 52 chilometri che si sviluppa in Lombardia nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano. L'esondazione del Seveso ha causato una serie di danni tra cui l'allagamento del sottopassaggio in via Negrotto, zona Niguarda. Non solo, è stato richiesto l'intervento del soccorso acquatico dei vigili del fuoco in zona Pogliano Milanese per recuperare una donna rimasta bloccata nella propria auto.

#Maltempo Sottopassi allagati a Saronno dopo le intense precipitazioni che persistono sulla stessa area dalla notte pic.twitter.com/vmbLgj5KuV — Local Team (@localteamit) September 15, 2023

Marco Granelli, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della città di Milano, ha comunicato: "Seveso e Lambro sono in lenta discesa perché stanno smaltendo la molta acqua caduta nelle scorse ore su Nord Milano e Brianza". Dopo tanta paura arriva però la rassicurazione: "possiamo dire che ora non c'è più pericolo esondazione".

Allerta meteo a Milano per maltempo: disagi e rallentamenti alla circolazione

Anche se è durata solo qualche minuto l'esondazione del fiume Seveso a Milano ha fatto registrare danni e disagi. Nel cuore della notte del 15 settembre 2023 sono caduti 60 millimetri di pioggia in sole tre ore a causa di un violentissimo nubifragio che ha fatto scattare l'allarme sulla città di Milano e provincia. Tre sottopassaggi allagati, mentre in città la caduta di un albero in via Fabio Filzi ha tranciato i fili del tram causando il temporaneo blocco alla linea. Si segnalano rallentamenti e disagi alla circolazione di diverse linee dei mezzi tranviari. Per fortuna non si sono registrati feriti, anche se diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco nei comuni di Legnano, Nerviano, Vanzago, San Vittore Olona.

#Milano, albero abbattuto dal maltempo della notte recide i fili del tram, distrugge una vetrina e danneggia un'auto parcheggiata pic.twitter.com/nUwjsyrJpH — Local Team (@localteamit) September 15, 2023

Marco Granelli, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della città di Milano in un post pubblicato sui social ha scritto: "nuova pioggia in arrivo su Milano nord, mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso. Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria". Non solo, l'assessore ha precisato: "abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca, circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni". Ricordiamo che è in vigore, per tutta la giornata di venerdì 15 settembre 2023, l'allerta meteo gialla per rischio piogge in Lombardia nelle seguenti zone: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano.