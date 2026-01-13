FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia, torna l’alta pressione con freddo in attenuazione: ...

Meteo Italia, torna l’alta pressione con freddo in attenuazione: le previsioni

L'Italia vive una tregua dall'ondata di freddo gelido complice la rimonta dell'alta pressione. Le previsioni meteo.
Clima13 Gennaio 2026 - ore 12:39 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Gennaio 2026 - ore 12:39 - Redatto da Meteo.it

Stop al freddo in Italia dopo un inizio di gennaio 2026 che ha visto crollare le temperature a volte di gran lunga sotto lo zero. La rimonta dell'alta pressione si fa sentire lungo tutto lo stivale garantendo un clima più mite e un rialzo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dopo il gelo torna tempo stabile in Italia

Clima stabile e mite in Italia dopo quasi due settimane segnate dal freddo intenso e dalla neve. L'alta pressione torna a farsi sentire da Nord a Sud tenendo ben lontane anche le perturbazioni e smorzando così il flusso delle gelide correnti artiche.

Tra oggi - martedì 13 gennaio 2026 - fino a giovedì 15 gennaio 2026 si delineano giornate climaticamente stabili con poche piogge e una sensibile attenuazione del freddo. In crescita quasi ovunque le temperature che si spingeranno su valori anche al di sopra della norma. Da venerdì 16 gennaio 2026 si delinea un indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica con il ritorno del maltempo.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di oggi, martedì 13 gennaio 2026: bel tempo in gran parte del Paese con nuvole sparse. Nel pomeriggio non si escludono piogge seppur deboli e isolate su Liguria, bassa Lombardia e Toscana. Le temperature massime in aumento da Nord a Sud con una attenuazione del freddo.

Anche mercoledì 14 gennaio 2026 bel tempo in gran parte d'Italia, in particolare su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Nel resto del Paese nuvole sparse con il rischio di sporadiche piogge su Liguria e Lombardia. Stabili le temperature in risalita rispetto alle scorse settimane con le minime quasi ovunque sopra lo zero.

La tendenza meteo in vista del weekend in Italia

L'alta pressione si conferma protagonista anche nei prossimi giorni garantendo un clima stabile dopo settimane segnate dal freddo intenso e gelido. Nonostante la presenza dell'alta pressione non si escludono nuvole sparse nelle regioni del Nord e versante tirrenico per la presenza di correnti meridionali umide.

Anche giovedì 15 gennaio 2026 bel tempo con sole sulle aree alpine e in Sardegna, mentre ampie schiarite su regioni centrali adriatiche, estremo Sud e Sicilia.

Nel resto del Paese nuvole sparse con cielo coperto su Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna e regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. Non si esclude del tutto il rischio di sporadiche deboli piogge fra Liguria, Appennino emiliano, Piemonte sud-orientale, Lombardia sud-occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Stabili le temperature con le minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e punte massime nel pomeriggio fino a 16-18 gradi al Centro-Sud.

Da venerdì 16 gennaio 2026 è previsto un indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di un nuovo fronte perturbato destinato in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Torna il maltempo nelle regioni settentrionali, ma anche in Toscana, Lazio e Sardegna. Nel resto del Sud e Sicilia tempo mite con temperature che dovrebbero sfiorare anche i 20°. La tendenza meteo in vista del weekend delinea un clima stabile al Sud e Sicilia, mentre tempo incerto al Centro-Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Gelicidio: cos’è, come si forma e perché rende le strade estremamente pericolose
    Clima13 Gennaio 2026

    Gelicidio: cos’è, come si forma e perché rende le strade estremamente pericolose

    Si tratta di uno dei rischi principali per pedoni e automobilisti in inverno: il gelicidio è un evento atmosferico insidioso.
  • Meteo prossimi giorni: inizio settimana molto freddo, poi nuova svolta
    Clima12 Gennaio 2026

    Meteo prossimi giorni: inizio settimana molto freddo, poi nuova svolta

    L'ondata di freddo che ha colpito l'Italia sta per terminare: che tempo farà in settimana?
  • Maltempo in Italia: abbondanti nevicate sulle Madonie in Sicilia e forti mareggiate sulle coste della Calabria
    Clima12 Gennaio 2026

    Maltempo in Italia: abbondanti nevicate sulle Madonie in Sicilia e forti mareggiate sulle coste della Calabria

    L'ondata di maltempo continua ad interessare l'Italia: nevicate in Sicilia, nell'area delle Madonie, e mareggiate sulla costa calabrese.
  • Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio
    Clima9 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

    Nuovo stato di allerta meteo gialla il 10 gennaio 2026 in Italia per maltempo e criticità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Tendenza11 Gennaio 2026
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio ore 17:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154