Meteo Italia, torna l’alta pressione con freddo in attenuazione: le previsioni

Stop al freddo in Italia dopo un inizio di gennaio 2026 che ha visto crollare le temperature a volte di gran lunga sotto lo zero. La rimonta dell'alta pressione si fa sentire lungo tutto lo stivale garantendo un clima più mite e un rialzo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dopo il gelo torna tempo stabile in Italia

Clima stabile e mite in Italia dopo quasi due settimane segnate dal freddo intenso e dalla neve. L'alta pressione torna a farsi sentire da Nord a Sud tenendo ben lontane anche le perturbazioni e smorzando così il flusso delle gelide correnti artiche.

Tra oggi - martedì 13 gennaio 2026 - fino a giovedì 15 gennaio 2026 si delineano giornate climaticamente stabili con poche piogge e una sensibile attenuazione del freddo. In crescita quasi ovunque le temperature che si spingeranno su valori anche al di sopra della norma. Da venerdì 16 gennaio 2026 si delinea un indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica con il ritorno del maltempo.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di oggi, martedì 13 gennaio 2026: bel tempo in gran parte del Paese con nuvole sparse. Nel pomeriggio non si escludono piogge seppur deboli e isolate su Liguria, bassa Lombardia e Toscana. Le temperature massime in aumento da Nord a Sud con una attenuazione del freddo.

Anche mercoledì 14 gennaio 2026 bel tempo in gran parte d'Italia, in particolare su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Nel resto del Paese nuvole sparse con il rischio di sporadiche piogge su Liguria e Lombardia. Stabili le temperature in risalita rispetto alle scorse settimane con le minime quasi ovunque sopra lo zero.

La tendenza meteo in vista del weekend in Italia

L'alta pressione si conferma protagonista anche nei prossimi giorni garantendo un clima stabile dopo settimane segnate dal freddo intenso e gelido. Nonostante la presenza dell'alta pressione non si escludono nuvole sparse nelle regioni del Nord e versante tirrenico per la presenza di correnti meridionali umide.

Anche giovedì 15 gennaio 2026 bel tempo con sole sulle aree alpine e in Sardegna, mentre ampie schiarite su regioni centrali adriatiche, estremo Sud e Sicilia.

Nel resto del Paese nuvole sparse con cielo coperto su Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna e regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. Non si esclude del tutto il rischio di sporadiche deboli piogge fra Liguria, Appennino emiliano, Piemonte sud-orientale, Lombardia sud-occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Stabili le temperature con le minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e punte massime nel pomeriggio fino a 16-18 gradi al Centro-Sud.

Da venerdì 16 gennaio 2026 è previsto un indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di un nuovo fronte perturbato destinato in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Torna il maltempo nelle regioni settentrionali, ma anche in Toscana, Lazio e Sardegna. Nel resto del Sud e Sicilia tempo mite con temperature che dovrebbero sfiorare anche i 20°. La tendenza meteo in vista del weekend delinea un clima stabile al Sud e Sicilia, mentre tempo incerto al Centro-Nord.