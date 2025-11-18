Meteo Italia, svolta improvvisa: atteso un crollo termico fino a 10°C. Le previsioni

Due perturbazioni in arrivo sull'Italia tra oggi, martedì 18 novembre 2025, e domani, mercoledì 15 novembre 2025. Maltempo diffuso sulle regioni del Centro-Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi, mentre dal Nord Europa è in arrivo un fronte freddo d'aria di origine artica che determinerà un brusco calo delle temperature. Le previsioni.

Meteo, pioggia e freddo in Italia: le previsioni

Nelle prossime 48 ore arriva il freddo in Italia con temperature in brusco calo e valori al di sotto delle medie del periodo. Le attuali proiezioni meteo confermano anche un clima instabile per buona parte della seconda parte della settimana con il rischio di temporali e rovesci, anche intensi, in diverse regioni. Al Nord Italia l'aria si farà sempre più fredda con l'arrivo di nevicate abbondanti sulle Alpi e lungo l'Appennino settentrionale anche sotto i 1000 metri di quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 18 novembre 2025: al Nord giornata tranquilla con cieli sereni e nuvole. Non si esclude qualche nube in Emilia Romagna con il rischio di qualche breve pioggia. Al Centro-Sud e Isole maggiori nuvole sparse con piogge sparse su gran parte del territorio, in particolare lungo il versante tirrenico e lungo l’Appennino. In calo le temperature, in particolare su Nord Est, Adriatico ed estremo Sud.

Mercoledì 19 novembre 2025 clima instabile al Sud e in particolare tra Campania, Calabria e Sicilia dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi. Nel pomeriggio è prevista una attenuazione del maltempo anche se resterà una certa instabilità sul medio-basso versante adriatico e sulle regioni centrali. Nuvole sparse e schiarite a Nord Est. Le temperature massime intorno ai 17° in gran parte del Paese, mentre al Sud non si escludono picchi di anche 18-20°. Al Nord le minime tra i 7-10°.

Meteo, la tendenza per la seconda parte della settimana

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana delineano una fase perturbata e dal clima invernale nelle regioni del Nord. Nel dettaglio giovedì 20 novembre piogge e temporali nelle regioni del Centro Nord, in particolare in Lombardia e Triveneto dove non si escludono nevicate anche tra 400-700 metri.

Tra venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 è possibile lo sviluppo di un profondo vortice ciclonico tra Sardegna e Centro-Italia con rischio piogge e temporali in gran parte del Paese e in particolare tra Nord Est, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia.

Attenzione: non si escludono temporali anche su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia. Previste nevicate anche in Emilia Romagna fino a 200-300 metri. Come sempre si tratta di una tendenza meteo e come tale va confermata. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti e bollettini meteo.