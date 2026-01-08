Freddo diffuso da Nord a Sud: temperature sotto la media

Freddo diffuso da Nord a Sud sull'Italia. Si registrano e si continueranno a registrare anche nei prossimi giorni temperature sotto media e si prevedono via via allerte per gelate in varie regioni come è successo nelle scorse ore, per esempio, per l'Emilia Romagna. La Protezione civile regionale ha infatti diffuso una allerta gialla per temperature estreme in cui si prevedevano temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina.

Freddo diffuso da Nord a Sud: le ultime previsioni per oggi e domani

Neve e gelo sull'Italia. L'aria artica ha portato il freddo da Nord a Sud e si battono i denti con temperature sotto la media stagionale. Le ultime news di meteo segnalano oltretutto che proprio da oggi, giovedì 8 gennaio, fino al fine settimana l’Italia sarà interessata da una fase di tempo instabile e freddo, soprattutto al Centro-Sud.

Nella giornata di oggi, 8 gennaio 2026, il maltempo invernale persisterà a causa dell’arrivo di correnti artiche che porteranno un ulteriore calo delle temperature, in particolare nelle regioni meridionali.

Venerdì 9 gennaio, invece, è previsto un temporaneo aumento termico grazie a correnti occidentali più miti, accompagnate però da nuove piogge, soprattutto lungo il versante tirrenico. Quanto durerà l'aumento termico? Davvero poco.

Nel fine settimana le temperature torneranno a diminuire per l’arrivo di un nuovo fronte freddo che attraverserà le Alpi. Le precipitazioni, pioggia e neve, interesseranno soprattutto il Centro-Sud, mentre il Nord resterà in gran parte asciutto, fatta eccezione per alcune nevicate sulle Alpi di confine.

Nello specifico per oggi, giovedì 8 gennaio, è previsto che il tempo rimanga stabile al Nord-Est, in Campania e su gran parte del Centro, a esclusione della Toscana. Altrove prevarranno le nuvole con piogge su Calabria, Sicilia, Sardegna e inizialmente sulla Puglia settentrionale. Quota neve ferma a zone collinari nel Gargano e oltre gli 800–1000 metri su Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre che sulle Alpi anche a bassa quota. Le temperature però saranno sotto la media, in calo al Sud, con venti forti di Maestrale.

Venerdì 9 gennaio, invece, il cielo sarà inizialmente nuvoloso ovunque, con nevicate sulle Alpi occidentali e prealpine. Piogge interesseranno Toscana, zone interne del Centro e basso Tirreno. Nel pomeriggio si avranno schiarite sul Nord-Ovest e lungo l’Adriatico, mentre le piogge continueranno nelle aree tirreniche e interne del Centro-Sud. Le temperature aumenteranno sensibilmente e soffieranno forti venti occidentali.

Altro calo delle temperature nel fine settimana al Centro - Sud

Che tempo farà nel secondo weekend di gennaio 2026? Il freddo sarà il vero protagonista. Nella giornata di sabato 10 gennaio avremo sole al Nord, salvo qualche precipitazione mattutina in Emilia-Romagna, nuvole al Centro-Sud con rovesci sparsi, localmente temporaleschi su Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

Le temperature? La colonnina di mercurio registrerà un lieve aumento al Nord e un bel calo al Centro-Sud. Stessa cosa domenica 11 gennaio quando le temperature resteranno stabili al Nord e diminuiranno lievemente al Centro - Sud.