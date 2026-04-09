Meteo, sole diffuso e temperature stabili in Italia, tutto cambia nel weekend. Le previsioni

L'Italia è ancora interessata dal dominio dell'alta pressione che ha segnato il ritorno del sole con temperature di gran lunga superiori alla norma. Un clima di stampo primaverile - estivo lungo tutto lo stivale, ma tutto è destinato a cambiare in vista del weekend. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole in Italia grazie all'alta pressione

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista in Italia almeno fino a venerdì 10 aprile 2026. Clima caldo e stabile lungo tutto lo stivale con sole, piogge assenti e una ventilazione debole. Dal punto di vista termico i valori restano al di sopra della media del periodo con picchi di anche 25°.

Attenzione: il dominio dell'alta pressione ha le ore contate visto che con l'arrivo del weekend si delinea il passaggio di una debole perturbazione, la prima del mese, che riporterà nuvole, clima instabile lungo tutto lo stivale e un crollo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 9 aprile 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese con qualche annuvolamento solo nelle zone di Nord-Est e basso versante tirrenico. Le temperature massime in lieve calo al Sud e regioni adriatiche, mentre diffusamente al di sopra della media al Nord.

Anche venerdì 10 aprile 2026 si registra una nuvolosità innocua sulle Alpi Orientali con clima caldo e soleggiato da Nord a Sud. Stabili le temperature senza grandi variazioni e con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Meteo, da domenica torna il maltempo in Italia?

La tendenza meteo in vista del fine settimana delinea l'indebolimento dell'alta pressione con l'arrivo da domenica 12 aprile 2026 di un clima instabile e variabile. Il motivo è legato al transito della perturbazione n.1 di aprile in lenta risalita dall’Africa nord-occidentale lungo il Mediterraneo centrale.

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile temperature in calo con uno stop al caldo anomalo degli ultimi giorni che ha fatto registrare valori tipici di giugno.

Sabato 11 aprile 2026 clima soleggiato lungo tutto lo stivale fatta eccezione per qualche banco di nubi basse nelle prime ore del mattino sul Piemonte meridionale e occidentale ed Emilia Romagna. Le temperature massime in lieve calo. Sulle Alpi lo zero termico resta elevato intorno ai 3200-3400 metri. Nel resto d'Italia valori in crescita con picchi di anche 25°, mentre 27-28° sono previsti in Sardegna.

Da domenica 12 aprile 2026 nuvole in aumento lungo tutto lo stivale, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest ed Emilia Romagna dove non si escludono nel corso della giornata piogge e temporali. Clima in peggioramento nella notte anche sull'Italia del Nord e Sardegna. Dal punto di vista termico temperature stazionarie con possibili picchi di 25-30°.

Tra lunedì 13 e martedì 14 gli effetti della perturbazione n.1 di aprile si faranno sentire in gran parte del Paese con una fase di maltempo diffuso con temporali e rovesci, anche intensi, accompagnati da forti venti e un sensibile calo delle temperature.