FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, sole diffuso e temperature stabili in Italia, tutto cambia...

Meteo, sole diffuso e temperature stabili in Italia, tutto cambia nel weekend. Le previsioni

L'alta pressione è ancora protagonista su gran parte d'Italia con sole e temperature primaverili. Quanto durerà?
Clima9 Aprile 2026 - ore 10:51 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Aprile 2026 - ore 10:51 - Redatto da Meteo.it

L'Italia è ancora interessata dal dominio dell'alta pressione che ha segnato il ritorno del sole con temperature di gran lunga superiori alla norma. Un clima di stampo primaverile - estivo lungo tutto lo stivale, ma tutto è destinato a cambiare in vista del weekend. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole in Italia grazie all'alta pressione

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista in Italia almeno fino a venerdì 10 aprile 2026. Clima caldo e stabile lungo tutto lo stivale con sole, piogge assenti e una ventilazione debole. Dal punto di vista termico i valori restano al di sopra della media del periodo con picchi di anche 25°.

Attenzione: il dominio dell'alta pressione ha le ore contate visto che con l'arrivo del weekend si delinea il passaggio di una debole perturbazione, la prima del mese, che riporterà nuvole, clima instabile lungo tutto lo stivale e un crollo delle temperature.  

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 9 aprile 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese con qualche annuvolamento solo nelle zone di Nord-Est e basso versante tirrenico. Le temperature massime in lieve calo al Sud e regioni adriatiche, mentre diffusamente al di sopra della media al Nord.

Anche venerdì 10 aprile 2026 si registra una nuvolosità innocua sulle Alpi Orientali con clima caldo e soleggiato da Nord a Sud. Stabili le temperature senza grandi variazioni e con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Meteo, da domenica torna il maltempo in Italia?

La tendenza meteo in vista del fine settimana delinea l'indebolimento dell'alta pressione con l'arrivo da domenica 12 aprile 2026 di un clima instabile e variabile. Il motivo è legato al transito della perturbazione n.1 di aprile in lenta risalita dall’Africa nord-occidentale lungo il Mediterraneo centrale.

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile temperature in calo con uno stop al caldo anomalo degli ultimi giorni che ha fatto registrare valori tipici di giugno.

Sabato 11 aprile 2026 clima soleggiato lungo tutto lo stivale fatta eccezione per qualche banco di nubi basse nelle prime ore del mattino sul Piemonte meridionale e occidentale ed Emilia Romagna. Le temperature massime in lieve calo. Sulle Alpi lo zero termico resta elevato intorno ai 3200-3400 metri. Nel resto d'Italia valori in crescita con picchi di anche 25°, mentre 27-28° sono previsti in Sardegna.

Da domenica 12 aprile 2026 nuvole in aumento lungo tutto lo stivale, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest ed Emilia Romagna dove non si escludono nel corso della giornata piogge e temporali. Clima in peggioramento nella notte anche sull'Italia del Nord e Sardegna. Dal punto di vista termico temperature stazionarie con possibili picchi di 25-30°.

Tra lunedì 13 e martedì 14 gli effetti della perturbazione n.1 di aprile si faranno sentire in gran parte del Paese con una fase di maltempo diffuso con temporali e rovesci, anche intensi, accompagnati da forti venti e un sensibile calo delle temperature.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 9 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima8 Aprile 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 9 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Prosegue lo stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia il 9 aprile 2026 per maltempo e criticità. Ecco dove.
  • Previsioni meteo, primavera in piena esplosione grazie all’anticiclone subtropicale: oltre 25°C al Centro Nord
    Clima8 Aprile 2026

    Previsioni meteo, primavera in piena esplosione grazie all’anticiclone subtropicale: oltre 25°C al Centro Nord

    L'alta pressione è ancora protagonista in Italia: sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature anomale, da inizio giugno.
  • Allerta meteo arancione e gialla per l'8 aprile 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Aprile 2026

    Allerta meteo arancione e gialla per l'8 aprile 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta una duplice allerta arancione e gialla l'8 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità. Tutte le regioni a rischio.
  • Previsioni meteo: clima primaverile con massime fino a 26°C in Italia. Quanto durerà?
    Clima7 Aprile 2026

    Previsioni meteo: clima primaverile con massime fino a 26°C in Italia. Quanto durerà?

    Le previsioni meteo sottolineano la presenza di un clima primaverile con temperature massimo fino a 26° sull'Italia. Ecco i dettagli.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Tendenza9 Aprile 2026
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Dopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Tendenza8 Aprile 2026
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Dopo una lunga fase stabile si profila un cambio di scenario soprattutto tra domenica e l'inizio della nuova settimana. La tendenza meteo
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
Tendenza7 Aprile 2026
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Aprile ore 14:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154