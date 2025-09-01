FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo Italia, settembre al via con il maltempo: fino a quando durerà?

Il mese di settembre prende il via all'insegna del brutto tempo con fenomeni localmente anche intensi e pronti a causare qualche criticità. La perturbazione sarà però breve e già da mercoledì si allontanerà dal nostro Paese.
Clima1 Settembre 2025 - ore 15:09 - Redatto da Meteo.it
Secondo le previsioni meteo per l'Italia il mese di settembre 2025 prende il via con il maltempo. Una nuova perturbazione sull'Italia, infatti, tra oggi e domani è pronta a portare piogge e temporali, soprattutto al Nord e in parte anche al Centro-Sud. Quanto durerà questa nuova fase perturbata? Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo Italia: due giorni di maltempo?

Sono le ultime news di previsioni meteo per l'Italia a dirci che il mese di settembre, e con esso anche l’autunno meteorologico, inizia all’insegna di un nuovo peggioramento del tempo al Nord-Ovest e, entro la giornata di domani, anche al Nord-Est e nelle zone tirreniche e interne del Centro-Sud.

A causare il ritorno delle piogge è l’arrivo della prima perturbazione del mese che, innescando un richiamo di aria calda da sud, determinerà anche un temporaneo rialzo termico sulle regioni centro-meridionali.

Si tratta di un rapido transito di una perturbazione che però potrebbe presentare fenomeni localmente intensi con possibili criticità. Oltre a questo è bene anche sottolineare che correnti più fresche al seguito del sistema nuvoloso saranno responsabili di un calo termico, martedì al Nord-Est, al Centro e in Sardegna e mercoledì anche al Meridione.

Quanto durerà? Ebbene, mercoledì la perturbazione sarà già in allontanamento e il tempo tornerà a migliorare dappertutto, con la prospettiva, poi, di un graduale rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale che, per diversi giorni, garantirà tempo stabile e temperature in generale risalita.

I dettagli delle previsioni meteo per i prossimi giorni

Che tempo farà nei prossimi giorni e dove insisterà il maltempo? Nella giornata di martedì 2 settembre 2025 avremo schiarite all’estremo Sud, in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest, ma prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci e temporali in queste zone:

  • Lombardia,
  • Liguria di levante,
  • Nord-Est,
  • regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania,
  • zone interne della penisola.

Non è da escludere qualche pioggia anche sulla Sicilia settentrionale. Alla sera graduale miglioramento, con ancora qualche pioggia o rovescio sulle Venezie e nel settore del Tirreno sud-orientale.

Mercoledì 3 settembre 2025 invece il tempo sarà in miglioramento, con ampie schiarite da nord a sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio.

Successivamente, secondo le ultime proiezioni, avremo, almeno per tutta la prima decade di settembre, il consolidamento di un’alta pressione nell’area mediterranea di matrice sub-tropicale. Sarà quindi associata ad aria calda con conseguente fase di temperature oltre la norma con scarti dell’ordine dei 3-5 gradi oltre le medie stagionali.

