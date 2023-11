Meteo Italia, le previsioni del weekend: che tempo farà? Piogge e schiarite da Nord a Sud

Dopo il maltempo degli ultimi giorni il tempo è migliorato in buona parte del paese, ma le previsioni per il weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 non sono così esaltanti. Il passaggio di due perturbazioni riporta piogge e maltempo in buona parte del paese con la Protezione Civile che ha diramato un nuovo stato di allerta gialla.

Meteo, le previsioni del fine settimana in Italia: che tempo farà sabato 11 novembre?

La tregua dal maltempo in Italia è durata all'incirca 24h visto che una nuova ed intensa perturbazione, la numero 5 del mese è in arrivo nella notte di venerdì 10 novembre in buona parte del paese. Le prime zone ad essere colpite sono le regioni di Nord-Ovest, ma anche la Sardegna e la Toscana anche se gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel resto del Centro-Sud. Piogge intense accompagnate da fortissime raffiche di vento lungo tutto lo stivale con il rischio di probabili criticità ambientali. Torna anche la neve sulle Alpi e a quote basse per il periodo, circa 1000-1200 metri.

Un deciso cambiamento climatico che interesserà anche le temperature: previsto un calo termico per la presenza di una massa d'aria più fredda. Nel weekend dell'11 e 12 novembre, l'Italia sarà interessata da un flusso di tese correnti nord-occidentali che determineranno un clima variabile ed instabile in buona parte del paese con aria più fredda e temperature in calo. Nella giornata di sabato 11 novembre gli effetti della perturbazione n.4 del mese si faranno ancora sentire con piogge residue lungo il versante tirrenico. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche possibile annuvolamento e banchi di nebbia in val padana. Sarà una giornata ventosa con fortissime raffiche di vento che, sul Tirreno e in Sardegna, raggiungeranno anche i 60-70 km/h.

Meteo, una nuova perturbazione arriva in Italia da domenica 12 novembre 2023

Per la giornata di domenica 12 novembre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà dapprima il Lazio e le regioni meridionali con piogge e fenomeni temporaleschi. Nel resto del paese bel tempo, ma con il passare delle ore nuvole e annuvolamenti sono previsti lungo le Alpi di confine con la possibilità di nuove nevicate nel settore dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige. Anche forti vento al Sud.

Le temperature saranno altalenanti con valori legati al passaggio delle perturbazioni, ma sicuramente in calo al Centro-Nord. L'inizio della prossima settimana è nel segno dell'alta pressione: le proiezioni delineano un clima stabile e sereno con un possibile nuovo aumento delle temperature.