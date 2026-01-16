Meteo Italia: maltempo e neve tra venerdì e weekend, le regioni interessate

Nuvole e piogge in Italia alle prese con il passaggio di due perturbazioni tra oggi - venerdì 16 gennaio 2026 - e il weekend. Torna anche la neve sulle Alpi fino a quote medio alte. Le previsioni meteo.

Meteo, piogge e neve nel fine settimana in Italia

Dopo alcuni giorni segnati dalla rimonta dell'alta pressione che ha garantito un clima mite considerando il periodo dell'anno, il terzo weekend di gennaio 2026 è nel segno del maltempo.

L'arrivo della perturbazione n.6 del mese ha riportato piogge e temporali nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana e Isole Maggiori. Sulle Alpi, invece, torna la neve fino a quote medio alte. Dal punto di vista termico la presenza di tiepide correnti meridionali garantiranno temperature con valori ben superiori alla norma.

Intanto tra sabato e domenica è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.7 di gennaio, che interesserà dapprima le regioni del Sud e poi tutta la zone di Nord-Ovest e Isole. Nonostante piogge e rovesci le temperature resteranno relativamente miti anche nel fine settimana, mentre dall'inizio della prossima settimana si delinea l'afflusso di aria più fredda con un calo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 16 gennaio 2026: bel tempo con sole nelle regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge su Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. La neve torna sulle Alpi lombarde, ma solo a quote medio-alte. Dal pomeriggio alternanza di nuvole e piogge nelle zone di Nord-Ovest, Toscana, Isole Maggiori e in serata anche su Calabria e Puglia. Le temperature massime stazionarie.

Sabato 17 gennaio 2026 bel tempo nelle regioni centrali tirreniche, mentre nuvole sparse sul resto d'Italia. Non si esclude il rischio di piogge e temporali a Nord-Ovest e lungo l'Appennino settentrionale, ma anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sulle zone alpine. Stabili le temperature.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia

Nel fine settimana si delinea da domenica 18 gennaio 2026 un rinforzo dell'alta pressione grazie anche alla presenza di caldi venti di Scirocco che garantiranno temperature miti considerando il periodo dell'anno. Nonostante le temperature non si esclude il rischio di piogge e rovesci su Calabria e Sicilia, ma anche intorno al Golfo di Taranto, Sardegna tirrenica, orientale, Piemonte occidentale ed estremo ponente ligure. La neve torna ancora sulle Alpi occidentali sopra 1000-1200 metri. Nel resto del Paese alternanza di nuvole e schiarite.

Stando alle ultime tendenza per l'inizio della prossima settimana è previsto l'afflusso di una massa d'aria fredda dai Balcani diretta verso le regioni settentrionali che farà crollare le temperature. Non solo, nei primi giorni della settimana si delinea anche una nuova ondata di maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.