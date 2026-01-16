FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia: maltempo e neve tra venerdì e weekend, le regioni i...

Meteo Italia: maltempo e neve tra venerdì e weekend, le regioni interessate

Si delinea un weekend all'insegna di piogge e neve in Italia dopo una settimana climaticamente "mite".
Clima16 Gennaio 2026 - ore 12:33 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Gennaio 2026 - ore 12:33 - Redatto da Meteo.it

Nuvole e piogge in Italia alle prese con il passaggio di due perturbazioni tra oggi - venerdì 16 gennaio 2026 - e il weekend. Torna anche la neve sulle Alpi fino a quote medio alte. Le previsioni meteo.

Meteo, piogge e neve nel fine settimana in Italia

Dopo alcuni giorni segnati dalla rimonta dell'alta pressione che ha garantito un clima mite considerando il periodo dell'anno, il terzo weekend di gennaio 2026 è nel segno del maltempo.

L'arrivo della perturbazione n.6 del mese ha riportato piogge e temporali nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana e Isole Maggiori. Sulle Alpi, invece, torna la neve fino a quote medio alte. Dal punto di vista termico la presenza di tiepide correnti meridionali garantiranno temperature con valori ben superiori alla norma.

Intanto tra sabato e domenica è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.7 di gennaio, che interesserà dapprima le regioni del Sud e poi tutta la zone di Nord-Ovest e Isole. Nonostante piogge e rovesci le temperature resteranno relativamente miti anche nel fine settimana, mentre dall'inizio della prossima settimana si delinea l'afflusso di aria più fredda con un calo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 16 gennaio 2026: bel tempo con sole nelle regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge su Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. La neve torna sulle Alpi lombarde, ma solo a quote medio-alte. Dal pomeriggio alternanza di nuvole e piogge nelle zone di Nord-Ovest, Toscana, Isole Maggiori e in serata anche su Calabria e Puglia. Le temperature massime stazionarie.

Sabato 17 gennaio 2026 bel tempo nelle regioni centrali tirreniche, mentre nuvole sparse sul resto d'Italia. Non si esclude il rischio di piogge e temporali a Nord-Ovest e lungo l'Appennino settentrionale, ma anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sulle zone alpine. Stabili le temperature.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia

Nel fine settimana si delinea da domenica 18 gennaio 2026 un rinforzo dell'alta pressione grazie anche alla presenza di caldi venti di Scirocco che garantiranno temperature miti considerando il periodo dell'anno. Nonostante le temperature non si esclude il rischio di piogge e rovesci su Calabria e Sicilia, ma anche intorno al Golfo di Taranto, Sardegna tirrenica, orientale, Piemonte occidentale ed estremo ponente ligure. La neve torna ancora sulle Alpi occidentali sopra 1000-1200 metri. Nel resto del Paese alternanza di nuvole e schiarite.

Stando alle ultime tendenza per l'inizio della prossima settimana è previsto l'afflusso di una massa d'aria fredda dai Balcani diretta verso le regioni settentrionali che farà crollare le temperature. Non solo, nei primi giorni della settimana si delinea anche una nuova ondata di maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: neve in Italia, dove nevicherà nei prossimi giorni
    Clima16 Gennaio 2026

    Meteo: neve in Italia, dove nevicherà nei prossimi giorni

    Ritorna la neve in Italia, ma dove nevicherà nei prossimi giorni? Ecco tutte le previsioni meteo e le indicazioni su dove cadranno i fiocchi
  • Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento
    Clima15 Gennaio 2026

    Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento

    Che tempo farà nel weekend in Italia? Dopo l'ondata di freddo gelido torna il maltempo, ma crescono le temperature.
  • Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’Italia
    Clima14 Gennaio 2026

    Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’Italia

    Nuvole e deboli piogge al Nord, soleggiato nel resto d'Italia. Nel fine settimana torna il freddo con la neve. Le previsioni meteo.
  • Meteo Italia, torna l’alta pressione con freddo in attenuazione: le previsioni
    Clima13 Gennaio 2026

    Meteo Italia, torna l’alta pressione con freddo in attenuazione: le previsioni

    L'Italia vive una tregua dall'ondata di freddo gelido complice la rimonta dell'alta pressione. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Tendenza16 Gennaio 2026
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tendenza15 Gennaio 2026
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tra la giornata di domenica 18 gennaio e l'inizio di settimana il maltempo insisterà su parte dell'Italia. Non si escludono forti piogge e venti.
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Gennaio ore 16:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154