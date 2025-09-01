FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Italia spaccata in due nei primi giorni di settembre: malt...

Meteo, Italia spaccata in due nei primi giorni di settembre: maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud. Le previsioni

Un nuovo sistema perturbato è arrivato in Italia con piogge nelle regioni del Nord e Centro-Sud. Nel weekend torna l'anticiclone?
Clima1 Settembre 2025 - ore 15:06 - Redatto da Meteo.it
Clima1 Settembre 2025 - ore 15:06 - Redatto da Meteo.it

Il mese di settembre 2025 è iniziato nel segno del maltempo in buona parte d'Italia interessata dal passaggio di una forte perturbazione. Piogge e temporali sono previsti in diverse regioni del Nord con fenomeni temporaleschi anche in alcune zone del Centro-Sud. Tutto è destinato a migliorare in vista del weekend con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno del caldo. Le previsioni meteo.

Meteo, peggiora il tempo a settembre in Italia: ecco dove piogge e temporali

L'autunno meteorologico comincia in Italia all'insegna di un peggioramento del clima nelle regioni di Nord-Ovest e con il passare delle ore anche nelle zone di Nord-Est, tirreniche e interne del Centro-Sud. Il passaggio della perturbazione n.1 di settembre si fa sentire nelle regioni del Nord dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con possibili criticità.

Non solo, la presenza di correnti d'aria più fresca determinerà un calo delle temperature da martedì 2 settembre nelle regioni di Nord-Est, centrali e in Sardegna. Da giovedì 4 settembre è previsto un miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale che garantirà per diversi giorni tempo stabile e temperature in generale risalita con il ritorno di un clima di stampo estivo e valori ben superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 2 settembre 2025: schiarite nelle regioni del Sud, Sardegna compresa, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est, regioni tirreniche dalla Toscana, Campania e zone interne della penisola.

In calo le temperature massime nelle regioni del Nord, tirreniche e in Sardegna con valori che scenderanno anche al di sotto delle media. Torna il caldo, invece, su medio-basso Adriatico e settori ionici con temperature in aumento e picchi di anche 34-36°. Mercoledì 3 settembre 2025 clima in miglioramento lungo tutto lo stivale, ma temperature in lieve calo fatta eccezione del Sud dove i valori restano compresi tra i 25 e i 30°.

Che tempo farà nel primo weekend di settembre 2025?

La tendenza meteo in vista del primo fine settimana di settembre 2025 delinea il ritorno dell'alta pressione con un clima di stampo estivo complice la presenza di un massa d'aria calda che farà incrementare le temperature di anche 3-5° rispetto alle medie stagionali.

In particolare è previsto un caldo africano nelle regioni del Centro-Sud, mentre l'anticiclone interesserà solo marginalmente le regioni del Nord complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati sull’Europa centrale. Nella giornata di giovedì 4 settembre, infatti, non si escludono rovesci isolati lungo il settore alpino centro-occidentale. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con valori compresi tra 27 e 32 gradi.

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025 sarà l'alta pressione ad essere la sola protagonista anche nelle regioni del Nord con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo. Bel tempo soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale con un rialzo delle temperature che riporteranno su valori sopra le medie con picchi di anche 33-34°.

Tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, il passaggio di un fronte atlantico potrebbe farsi sentire nelle regioni di Nord-Ovest con un po' di nuvole e il rischio di piogge e temporali solo nel settore alpino. Naturalmente si tratta di indicazioni che presentano ancora ampi margini di incertezza: per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, settembre al via con il maltempo: fino a quando durerà?
    Clima1 Settembre 2025

    Meteo Italia, settembre al via con il maltempo: fino a quando durerà?

    Viste le ultime previsioni meteo per l'Italia pare proprio che il mese di settembre prenda il via con il maltempo. Fin quando durerà? I dettagli.
  • Meteo, piogge e temporali il 1 settembre 2025 in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla
    Clima31 Agosto 2025

    Meteo, piogge e temporali il 1 settembre 2025 in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla

    Il mese di settembre 2025 inizia con la prima allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Tutte le regioni a rischio.
  • Meteo, piogge e sole nell'ultimo weekend di agosto 2025: le previsioni
    Clima30 Agosto 2025

    Meteo, piogge e sole nell'ultimo weekend di agosto 2025: le previsioni

    Clima instabile e variabile nell'ultimo fine settimana di agosto 2025: piogge e sole lungo tutto lo stivale.
  • Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove
    Clima29 Agosto 2025

    Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per sabato 30 agosto 2025. Ecco tutte le regioni e le zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza31 Agosto 2025
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Tendenza30 Agosto 2025
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Settembre ore 18:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154