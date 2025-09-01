Meteo, Italia spaccata in due nei primi giorni di settembre: maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud. Le previsioni

Il mese di settembre 2025 è iniziato nel segno del maltempo in buona parte d'Italia interessata dal passaggio di una forte perturbazione. Piogge e temporali sono previsti in diverse regioni del Nord con fenomeni temporaleschi anche in alcune zone del Centro-Sud. Tutto è destinato a migliorare in vista del weekend con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno del caldo. Le previsioni meteo.

Meteo, peggiora il tempo a settembre in Italia: ecco dove piogge e temporali

L'autunno meteorologico comincia in Italia all'insegna di un peggioramento del clima nelle regioni di Nord-Ovest e con il passare delle ore anche nelle zone di Nord-Est, tirreniche e interne del Centro-Sud. Il passaggio della perturbazione n.1 di settembre si fa sentire nelle regioni del Nord dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con possibili criticità.

Non solo, la presenza di correnti d'aria più fresca determinerà un calo delle temperature da martedì 2 settembre nelle regioni di Nord-Est, centrali e in Sardegna. Da giovedì 4 settembre è previsto un miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale che garantirà per diversi giorni tempo stabile e temperature in generale risalita con il ritorno di un clima di stampo estivo e valori ben superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 2 settembre 2025: schiarite nelle regioni del Sud, Sardegna compresa, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est, regioni tirreniche dalla Toscana, Campania e zone interne della penisola.

In calo le temperature massime nelle regioni del Nord, tirreniche e in Sardegna con valori che scenderanno anche al di sotto delle media. Torna il caldo, invece, su medio-basso Adriatico e settori ionici con temperature in aumento e picchi di anche 34-36°. Mercoledì 3 settembre 2025 clima in miglioramento lungo tutto lo stivale, ma temperature in lieve calo fatta eccezione del Sud dove i valori restano compresi tra i 25 e i 30°.

Che tempo farà nel primo weekend di settembre 2025?

La tendenza meteo in vista del primo fine settimana di settembre 2025 delinea il ritorno dell'alta pressione con un clima di stampo estivo complice la presenza di un massa d'aria calda che farà incrementare le temperature di anche 3-5° rispetto alle medie stagionali.

In particolare è previsto un caldo africano nelle regioni del Centro-Sud, mentre l'anticiclone interesserà solo marginalmente le regioni del Nord complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati sull’Europa centrale. Nella giornata di giovedì 4 settembre, infatti, non si escludono rovesci isolati lungo il settore alpino centro-occidentale. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con valori compresi tra 27 e 32 gradi.

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025 sarà l'alta pressione ad essere la sola protagonista anche nelle regioni del Nord con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo. Bel tempo soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale con un rialzo delle temperature che riporteranno su valori sopra le medie con picchi di anche 33-34°.

Tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, il passaggio di un fronte atlantico potrebbe farsi sentire nelle regioni di Nord-Ovest con un po' di nuvole e il rischio di piogge e temporali solo nel settore alpino. Naturalmente si tratta di indicazioni che presentano ancora ampi margini di incertezza: per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.