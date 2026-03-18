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Meteo Italia: equinozio di primavera con vortice freddo, piogge, neve e temperature in calo

Maltempo su gran parte d'Italia per la presenza di fenomeni temporaleschi anche intensi. Le previsioni meteo.
Clima18 Marzo 2026 - ore 17:08 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Marzo 2026 - ore 17:08 - Redatto da Meteo.it

Ancora piogge e temporali in gran parte del Centro-Sud in Italia e marginalmente sulle regioni del Nord. Il ciclone "Samuel" che ha accompagnato il transito dell'ultima perturbazione continua a farsi sentire lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna l'inverno in Italia con freddo, neve e piogge

Con il passaggio della perturbazione n.7 di marzo tornano una massa d'aria fredda in Italia e il ripristino di condizioni meteo di stampo invernale in molte regioni. In calo le temperature al di sotto della media, ma anche la neve torna ad imbiancare poco sotto i 1000 metri, in particolare lungo il versante adriatico dell’Appennino.

Nel giorno della Festa del Papà, giovedì 19 marzo, maltempo diffuso sulle regioni del Sud, mentre al Centro-Nord è previsto un miglioramento con un rialzo termico. Venerdì 20 marzo, giorno dell'Equinozio di primavera, si profila una giornata climaticamente tranquilla con sporadici episodi di instabilità all'estremo Sud.

Nel weekend del 21-22 marzo non si esclude qualche piogge sulle Alpi e sulle regioni di Nord-Ovest, mentre domenica si delinea un aumento dell’instabilità nell’area tirrenica, al Sud e sulle Isole. Dal punto di vista termico valori in calo in gran parte del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 18 marzo 2026: nubi in gran parte del Paese con piogge e rovesci diffusi su Adriatico, Calabria e Sicilia, Nord-Ovest e zone interne del Centro.

Torna anche la neve oltre 700-1000 metri in Appennino. Nel pomeriggio maltempo in arrivo anche su Emilia Romagna, medio Adriatico, basso Lazio, Sud, Sardegna, Appennino meridionale e Sicilia. Le temperature massime sono ovunque in calo con valori in gran parte sotto la media.

Giovedì 19 marzo 2026 bel tempo soleggiato sulle regioni del Nord, Marche e Lazio. Nuvole sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. In crescita le temperature valori massimi specie al Centro-Nord e in Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia: che tempo farà?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana vedono il nostro Paese ancora esposto a correnti orientali relativamente fredde con un brusco calo delle temperature. In arrivo due transiti perturbati: il primo previsto per sabato sulle regioni del Nord, mentre il secondo fra domenica e lunedì coinvolgerà le regioni dell'estremo Sud.

Venerdì 20 marzo 2026 tempo sarà stabile in gran parte d'Italia con nuvole sparse e piogge e rovesci lungo l’Appennino meridionale, in Calabria e Sicilia. Le temperature massime calano al Centro-Nord, mentre in crescita al Sud anche se i valori saranno leggermente sotto la media.

Sabato 21 marzo 2026 nuvole sulle regioni del Nord con il rischio di sporadiche piogge a Nord-Ovest e lungo l'arco alpino con nevicate oltre 1000-1500 metri. Tempo. Bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Sud, ma nel pomeriggio è previsto un peggioramento con nuvole e piogge. In calo le temperature massime al Nord con valori quasi ovunque al di sotto della media.

Domenica 22 marzo 2026 tempo stabile al Nord con schiarite, mentre al Centro-Sud tornano i temporali con fenomeni intensi su Sicilia, Calabria e Sardegna. Stabili le temperature con valori al di sotto della media.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 17:39

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