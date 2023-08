Meteo Italia, dopo il maltempo torna l'anticiclone africano: ecco quando e dove

Dopo il maltempo torna il sereno. Le previsioni meteo delineano in Italia il ritorno dell'anticiclone africano con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Ultimi giorni di instabilità climatica al Centro-Nord con vento forte e tempeste. Nei prossimi giorni previsto un generale miglioramento con la rimonta dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo.

Meteo Italia, nei prossimi giorni torna il caldo africano

Sole e bel tempo da Nord a Sud. La pausa dall'estate 2023 ha le ore contate, visto che dopo il passaggio delle due perturbazioni di agosto accompagnate da piogge, temporali e una massa d'aria fresca è previsto il rinforzo dell'alta pressione. Nelle ultime ore il maltempo si è fatto sentire lungo tutto lo stivale facendo registrare temporali e fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni, mentre sulle Dolomiti è comparsa la prima neve della stagione. In brusco calo le temperature con la colonnina di mercurio che è scesa di anche -10° rispetto ai valori stagionali.

Tutto cambia da oggi, domenica 6 agosto con un miglioramento delle condizioni climatiche, anche se persiste una certa instabilità legata al passaggio della perturbazione n.3 del mese che interesserà le regioni di Nord-Est. Per la prossima settimana, invece, è prevista la rimonta dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo con una risalita di aria calda dall’Africa nord-occidentale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 6 agosto: tempo stabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi da Nord a Sud. Clima instabile e variabile nelle regioni di Nord-Est dove non si escludono rovesci e temporali in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, ma anche lungo l'Appennino emiliano, Romagna e nord delle Marche. In aumento le temperature massime con valori al di sotto dei 30-32 gradi.

Meteo Italia, la tendenza della prossima settimana: torna il caldo

Le tendenze meteo per l'inizio della seconda settimana di agosto sono all'insegna del ritorno del caldo. Da lunedì 7 agosto bel tempo soleggiato nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Isole maggiori. Clima variabile nel resto del paese con qualche possibile annuvolamenti e il rischio di piogge e rovesci nelle Alpi friulane, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Le temperature massime in calo nelle regioni del Nord e Medio Adriatico, mentre restano stabili nel resto del paese. Al Sud e Isole ancora caldo con valori intorno ai 30-32°.

Da martedì 8 agosto è previsto il ritorno dell'anticiclone africano e le proiezioni meteo delineano una una fase anticiclonica duratura destinata a farsi sentire con caldo e sole per diverse settimane. Solo tra giovedì 10 e venerdì 11 è previsto qualche temporaneo passaggio nuvoloso nelle regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge solo a ridosso delle Alpi occidentali. Nel weekend possibile instabilità solo lungo le Alpi e Appennino settentrionale. Con il ritorno dell'anticiclone al via una nuova ondata di calore con le temperature in salita verso valori al di sopra della media del periodo.