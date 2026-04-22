Meteo Italia, instabilità fino a giovedì: attesi temporali diffusi. Le previsioni

Gli effetti della perturbazione n.3 di aprile 2026 continuano a farsi sentire in gran parte d'Italia con un clima instabile e variabile. Piogge e rovesci su diverse regioni accompagnate anche da un deciso calo delle temperature. Nel weekend torna il sole lungo tutto lo stivale.

Meteo Italia: ancora piogge in diverse regioni

L'Italia deve fare i conti ancora con il transito della perturbazione n.3 di aprile responsabile di una nuova ondata di maltempo diffuso sulle regioni del Nord-Ovest e del Centro-Sud. Non solo piogge e rovesci, ma anche un deciso calo delle temperature per la presenza di venti settentrionali più freschi. Nella giornata di oggi - mercoledì 22 aprile - piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma da giovedì 23 aprile è previsto un deciso miglioramento con schiarite. Tutto cambia da venerdì 24 aprile con la rimonta dell'alta pressione che raggiungerà il picco nel weekend del 25 aprile con il ritorno di un clima caldo, soleggiato e l'aumento delle temperature con picchi di anche 24-26° al Nord. Dall'inizio della prossima settimana si delinea un indebolimento dell'alta pressione con una maggior variabilità del tempo e una possibile nuova flessione delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 22 aprile 2026: schiarite sulle Isole e sulle zone di Nord-Est, mentre nubi sparse nel resto d'Italia. La pioggia continuerà a farsi sentire sulle regioni centrali e nel centro-nord della Puglia, ma anche su alta Lombardia, Alpi piemontesi e vicine pianure con quota neve intorno a 1400-1700 metri. Nel pomeriggio temporali anche su Abruzzo, Molise, basso Lazio, buona parte del Sud, eccetto la bassa Calabria e nord della Sardegna. Dal punto di vista termico crollano le temperature massime con valori al di sotto della media al Centro-Nord.



Giovedì 22 aprile nuvole sparse e il rischio di piogge isolate su Calabria e Sicilia. Nel resto d'Italia torna il sole con schiarite e clima soleggiato fatta eccezione per qualche annuvolamento al Sud, Sardegna e medio Adriatico. Ancora in calo le temperature sia minime che massime.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend del Ponte 25 aprile 2026?

La tendenza meteo per la parte finale della settimana che ricade nel ponte del 25 aprile 2026 delinea un clima stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'alta pressione. Una situazione climatica che impedirà l'arrivo di perturbazioni atlantiche lungo il Mediterraneo e l’Italia. Dal punto di vista termico temperature in crescita con valori al di sopra della media, ma dalla prossima settimana è possibile un parziale indebolimento dell’alta pressione.

Nella giornata di venerdì 24 aprile 2026 bel tempo con sole su gran parte d'Italia con temperature in crescita e valori intorno ai 24-26° al Nord e regioni centrali tirreniche. Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile si delinea un clima soleggiato e mite con qualche velatura passeggera. Ancora in crescita le temperature con valori di anche +4/5° superiori alla media del periodo.