Meteo Italia: anticiclone agli sgoccioli, caldo anomalo. Weekend con primi cambiamenti

Prosegue il dominio dell'alta pressione in Italia con un'ondata di caldo anomalo che ha fatto impennare le temperature quasi ovunque ad eccezione di alcune zone interessate ancora dall'allerta meteo. Quanto durerà questa fase climatica?

Meteo, ancora caldo in Italia: quando tornano le piogge?

Bel tempo caldo e soleggiato in gran parte d'Italia con qualche nuvola sulle regioni di Nord-Est e temperature, quasi ovunque, su valori di gran lunga superiori alla media.

Questa fase climatica tipicamente estiva, del tutto anomala considerando il mese di aprile, è destinata a durare ancora per poco, visto che con l'arrivo del fine settimana è previsto un netto cambiamento con il ritorno di condizioni meteo instabili e variabili.

Se sabato 11 aprile 2026 il tempo resterà stabile, da domenica 12 aprile sono previsti i primi cambiamenti complice il transito della prima perturbazione di aprile che si farà sentire con maggior decisione dall'inizio della prossima settimana riportando non solo piogge e temporali, ma anche un calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 10 aprile 2026: tempo soleggiato in gran parte del Paese in particolare sulle regioni tirreniche, Calabria e Isole. Nuvole sparse, invece, su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Alpi lombarde con il rischio di piogge sull’Alto Adige. Stabili le temperature massime senza grandi variazioni con valori di gran lunga superiori alla norma.

Sabato 11 aprile 2026 nuvole sparse in Italia con una maggiore presenza sin dalle prime ore del mattino su Piemonte ed Emilia Romagna. Nubi in aumento con il passare delle ore lungo i settori appenninici del Centro-Nord. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, torna il maltempo da domenica in Italia

Da domenica 12 aprile 2026 è previsto un deciso indebolimento dell'alta pressione che, complice il passaggio della prima perturbazione del mese, segna il ritorno del maltempo in Italia. Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile piogge e rovesci su gran parte delle regioni con un calo delle temperature che da primaverili torneranno nella norma.

Nel dettaglio: da domenica 12 aprile 2026 nuvole in aumento da Nord a Sud con schiarite solo su Sicilia e regioni peninsulari. Non si escludono piogge e rovesci sulle Alpi Occidentali e in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. In calo le temperature sull’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, in aumento su Toscana, Lazio, Campania.

Nella giornata di lunedì 13 aprile 2026 il campo di bassa pressione, formatasi domenica sul Mediterraneo centro occidentale, si muoverà verso l'Italia.

Torna il maltempo in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi su Sardegna Lombardia e regioni del Nord-Ovest. Nel pomeriggio piogge in aumento anche nel resto del Paese in particolare sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, sull’Appennino emiliano. In calo anche le temperature.