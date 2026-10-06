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Meteo Italia, cambia tutto: arrivano freddo, pioggia e temporali, ecco dove e quando. Le previsioni

Svolta autunnale sull'Italia con il transito di due perturbazioni: temporali e calo delle temperature da Nord a Sud.
Clima6 Ottobre 2026 - ore 11:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima6 Ottobre 2026 - ore 11:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo settimane segnate dal dominio dell'alta pressione su gran parte d'Italia si registra un primo assaggio di autunno con il ritorno del maltempo e un graduale abbassamento delle temperature. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, svolta autunnale in Italia con piogge e freddo

L'autunno diventa protagonista su gran parte del Paese dopo un lungo periodo segnato da un clima stabile e soleggiato con temperature miti e di stampo estivo. La prima perturbazione di ottobre si farà sentire da oggi, martedì 6 ottobre, con piogge e temporali anche di forte intensità lungo i settori tirrenici, Sardegna e regioni centrali dove peraltro è scattata l'allerta meteo gialla. La situazione non migliorerà nemmeno nei prossimi giorni per l'arrivo della perturbazione n.2 di ottobre che, tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, interesserà gran parte del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Da venerdì 9 ottobre è previsto anche un deciso calo delle temperature con valori nella media del periodo o leggermente al di sotto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 6 ottobre 2026: nuvole sparse su gran parte del Paese con il rischio di piogge e rovesci tra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, Sardegna e basso Lazio. Dal pomeriggio non si esclude un peggioramento del tempo lungo le Alpi centrali, Liguria, Emilia Romagna e Umbria con sconfinamento in serata anche sulla Campania. Le temperature massime registrano un calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, mentre restano stabili nel resto del Paese.

Mercoledì 7 ottobre 2026 nuvole su gran parte d'Italia con il rischio di temporali su Campania e Lazio. Dal pomeriggio previsto un peggioramento marcato sulle regioni di Nord-Ovest per l'avvicinamento di una perturbazione proveniente dalla Francia che porterà una forte ondata di maltempo dal Piemonte alla Liguria fino alla Toscana. Calano le temperature massime al Nord, mentre restano stabili o in lieve aumento altrove.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: che tempo farà in Italia?

Clima di stampo più autunnale su gran parte del Paese per il transito di una seconda perturbazione atlantica, accompagnata da un vortice di bassa pressione, che tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, interesserà tutta Italia. In arrivo piogge e temporali con forti raffiche di vento e il rischio di mari molto mossi. Nonostante il maltempo, che colpirà in particolare le regioni del Centro-Nord e Campania, il clima resterà mite con possibili rialzi lungo il versante adriatico e al Sud dove non si escludono picchi di anche 27-28 gradi.

Da venerdì 9 ottobre 2026, invece, è previsto un deciso calo delle temperature, mentre sabato 10 ottobre l’area depressionaria si sposterà verso le regioni meridionali favorendo un clima instabile e variabile con un ulteriore calo termico. Secondo le proiezioni meteo nella giornata di domenica 11 ottobre ci sarà un miglioramento con un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale e temperature intorno ai 20°C con picchi fino a 25 gradi in Sicilia e Sardegna. Continuate a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 06 Ottobre ore 15:45

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