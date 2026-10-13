Meteo Italia, arriva l’ottobrata: ecco quanto durerà il bel tempo

Ultimi strascichi di maltempo al Sud Italia, poi torna l'ottobrata con la rimonta dell'anticiclone che garantirà un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dopo il maltempo torna il sole: ottobrata in arrivo

La perturbazione n.3 di ottobre sta per abbandonare il nostro Paese, ma nella giornata di oggi - martedì 13 ottobre - si registrano gli ultimi fenomeni temporaleschi all'estremo Sud, mentre bel tempo diffuso altrove. Nei prossimi giorni l'alta pressione torna protagonista con un'ottobrata che garantirà il ripristino di condizioni climatiche stabili con sole e temperature in crescita da Nord a Sud. In arrivo un incremento delle temperature con valori del tutto anomali considerando il periodo dell'anno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 13 ottobre 2026: piogge e rovesci sulle regioni del Sud, in particolare su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con qualche residuo annuvolamento. Dal punto di vista termico, temperature in rialzo sull'Emilia Romagna e regioni del medio versante adriatico, mentre calano al Sud.

Mercoledì 14 ottobre 2026 bel tempo soleggiato al Centro-Nord con temperature in crescita e valori tra i 22-25 gradi. In calo, invece, al Sud con valori al di sotto della media, unica eccezione la Campania.

Meteo, che tempo farà in Italia?

La tendenza meteo in vista della parte centrale della settimana delinea la rimonta dell'alta pressione che garantirà stabilità atmosferica da Nord a Sud. Dal punto di vista termico, è previsto un rialzo delle temperature su valori anomali e di gran lunga superiori alle medie del periodo.

Nella giornata di giovedì 15 ottobre 2026 bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale. Nelle ore più fredde non si escludono nebbie lungo il basso corso del Po. In crescita le temperature con valori superiori alla media al Centro-Nord, ma anche nelle zone di montagna dove lo zero termico sfiora i 4000 metri sulle Alpi occidentali.

Anche venerdì 16 ottobre 2026 bel tempo diffuso in tutta Italia con il rischio di nuvole solo su Liguria, sui settori del basso versante tirrenico e sul nord della Toscana. Attenzione: non si escludono isolate e deboli piogge su Calabria meridionale e Messinese.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni meteo in vista del fine settimana del 17-18 ottobre delinea un primo indebolimento del campo di alta pressione, anche se al momento l'evoluzione è ancora molto incerta. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.