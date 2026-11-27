Meteo, avviso di allerta gialla il 28 novembre 2026 in Italia: ecco dove
Nuovo bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 28 novembre 2026, in Italia. Scopriamo le regioni e zone coinvolte dall'allerta per maltempo e criticità.
Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 28 novembre 2026
Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, sabato 28 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ricordiamo che l'allerta gialla indica un livello di criticità ordinaria emesso dalla Protezione Civile per segnalare possibili fenomeni meteorologici o idrogeologici/idraulici localizzati o di intensità contenuta ma persistente, con rischi circoscritti. Attenzione: non indica un pericolo generalizzato, ma richiede ugualmente attenzione, soprattutto nelle zone più esposte o fragili.
Nel dettaglio nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in diverse regioni. Ecco nel dettaglio dove scatta l'allerta gialla per temporali il 28 novembre 2026:
- Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
- Molise: Litoranea;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore;
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Meteo, allerta gialla per criticità il 28 novembre 2026 in Italia
Non solo, sempre nella giornata di sabato 28 novembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. In questo caso la Protezione Civile ha coinvolto nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico una sola regione.
Si tratta della Calabria dove, nelle prossime ore, sono previsti eventi meteorologici estremi da richiedere la massima attenzione. Ecco le zone della Calabria interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 28 novembre 2026: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.
Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla diramato per rischio idrogeologico il 28 novembre 2026 nelle regioni e zone:
- Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
- Marche;
- Molise: Litoranea;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore;
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.