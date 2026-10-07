Meteo Italia, arriva il freddo: crollo termico e rischio temporali. Le previsioni

Al via una fase climatica più autunnale sull'Italia con il transito di due perturbazioni. Piogge e temporali diffusi con tanto di allerte meteo in diverse regioni e un crollo delle temperature con un picco previsto entro venerdì.

Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge e temperature in calo

L'autunno entra nel vivo con l'inizio di una fase climatica instabile e variabile segnata dal passaggio di due perturbazioni. La prima, sopraggiunta nella giornata di ieri - martedì 6 ottobre - continuerà a farsi sentire anche oggi (mercoledì 7 ottobre 2026) con fenomeni temporaleschi intensi su gran parte del Centro-Sud.

Attenzione: è solo l'inizio, visto che all'orizzonte si intravede il transito di una seconda perturbazione atlantica, la n.2 di ottobre, che nelle prossime ore interesserà le regioni di Nord-Ovest e Sardegna con eventi meteorologici diffusi e violenti. La perturbazione n.2 di ottobre insisterà sull'Italia anche nei prossimi giorni con fenomeni temporaleschi e un drastico calo delle temperature per l'arrivo di correnti più fredde.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026: nuvole su gran parte del Paese con il rischio di piogge e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, ma anche Lazio e Campania. Dal pomeriggio il maltempo raggiungerà anche le zone di Nord-Ovest con isolati rovesci e temporali su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna. In serata non si esclude il rischio di rovesci anche sulle regioni del Nord, Toscana, Puglia, Sardegna e Liguria. In calo le temperature massime su gran parte del Paese.

Anche giovedì 8 ottobre 2026 si delinea all'insegna del maltempo con temporali insistenti su Alpi e Nord-Est. Non solo, piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino su Toscana, Lazio, regioni del Centro-Nord, Campania e Sardegna. Dal punto di vista termico, temperature ancora superiori alla norma al Sud e in Sicilia, mentre in calo nelle zone colpite dal maltempo.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di ottobre 2026 conferma una fase climatica instabile e variabile per il passaggio di due perturbazioni. Maltempo diffuso su gran parte d'Italia con un drastico calo delle temperature e valori più in linea con il periodo.

Nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026 piogge diffuse tra la bassa val padana, l’alto Adriatico e le regioni centro-meridionali, Isole comprese. Non si escludono eventi estremi come grandinate e nubifragi con possibili allerte meteo. Temperature in calo sulle regioni del Centro, ma anche Campania e Sicilia, mentre resteranno ancora elevate sull'estremo Sud e Sicilia con picchi fino ai 30 gradi.

Sabato 10 ottobre 2026 tempo instabile su gran parte del Paese con il rischio di precipitazioni tra medio Adriatico, Umbria, Lazio, Sud, Sicilia e Sardegna. Migliora, invece, il tempo sulle regioni del Nord e sull’alta Toscana con il ritorno del sole. Dal punto di vista termico, calano le temperature al Sud e Sicilia con valori compresi tra i 18-24°C.

Tra domenica 11 e la prima parte della prossima settimana, invece, si delinea un ritorno di clima stabile e soleggiato da Nord a Sud complice la rimonta dell’alta pressione sub-tropicale con un rialzo delle temperature che superano i 25 gradi con anomalie termiche marcate di anche +6-8 gradi al Centro-Nord.

Attenzione: si tratta di una evoluzione che necessità di conferme con ulteriori aggiornamenti. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.