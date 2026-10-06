Meteo, avviso di allerta gialla per piogge e criticità il 7 ottobre 2026: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre 2026, in Italia. Scopriamo le zone e regioni coinvolte nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo, allerta gialla per piogge il 7 ottobre 2026 in Italia

Si preannuncia un mercoledì 7 ottobre 2026 all'insegna del maltempo in gran parte del Paese. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani un bollettino di allerta meteo gialla che indica uno stato di criticità ordinaria per fenomeni meteorologici intensi ma localizzati, oppure diffusi ma meno intensi e persistenti nel tempo. Dopo settimane segnate dal dominio dell'alta pressione, il transito di una doppia perturbazione riporta piogge e temporali in Italia.

Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 7 ottobre 2026 in Italia:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 7 ottobre 2026: ecco dove

Attenzione: sempre nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2026 scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 7 ottobre in Italia: