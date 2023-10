Meteo Italia, scatta allerta arancione e gialla il 25 ottobre da Nord a Sud per rischio piogge e idraulico: le regioni interessate

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo. In particolare le regioni del Centro-Nord alle prese con un piogge e rovesci intensi e pericolosi da far scattare l'allarme maltempo. La Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di mercoledì 25 ottobre un'emergenza meteo in diverse regioni con tanto di allerta arancione e gialla. Ecco tutte le regioni a rischio.

Allerta arancione in Italia: le regioni a rischio idraulico e piogge

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo per mercoledì 25 ottobre 2023 in Italia. La prima allerta di colore arancione è il secondo più pericoloso e quando viene diramata sono previsti fenomeni molto intensi, pericolosi per l'incolumità delle persone, con danni sui beni a carattere diffuso. L'allarme meteo per mercoledì 25 ottobre 2023 scatta per il rischio maltempo e piogge in Friuli Venezia Giulia nella zona del Bacino montano del Tagliamento e del Torre.

Non solo, lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico è stato emesso anche per un possibile rischio idraulico in Emilia Romagna nelle zone di Pianura piacentino-parmense.

Meteo, allarme maltempo con allerta gialla in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per mercoledì 24 ottobre 2023. Con il passaggio di una nuova perturbazione torna il maltempo con piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi lungo tutto lo stivale. Il rischio di piogge e rovesci ha spinto la Protezione Civile a comunicare uno stato di allerta gialla nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio SangroPuglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio SangroPuglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Per mercoledì 25 ottobre 2023 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici con possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali. Ecco le regioni e zone interessate dall'allarme meteo:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca.

Infine da non sottovalutare anche lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: