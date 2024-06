Meteo: in arrivo temporali e grandine al Nord, le zone coinvolte

Dopo giorni di caldo ed afa da Nord a Sud, il passaggio di una perturbazione divide l'Italia "climaticamente" in due. Se al Centro-Sud prosegue la prima intensa ondata di caldo dell'estate nelle regioni del Nord torna il maltempo con pioggia e grandine. Ecco le previsioni.

Meteo: al Nord torna l'allarme maltempo, al Centro-Sud picco di caldo

Tornano le piogge nelle regioni del Nord interessate nelle ultime ore dall'arrivo della perturbazione n.8 di giugno che farà sentire i suoi effetti da venerdì 21 giugno per tutto il weekend. Se al Centro-Sud persiste il grande caldo con picchi di anche 40°, nelle regioni del settentrione il clima si fa instabile e variabile per il ritorno di intensi fenomeni temporaleschi.

Il caldo afoso continua a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud con la colonnina di mercurio che sfiora e supera in alcuni casi anche i 40° e rinnovate allerte caldo con attivazione anche del Codice Calore, ma l’ondata di calore è destinata ad attenuarsi nel weekend con l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.9 del mese. Da sabato 22 giugno, infatti, è previsto un generale calo termico che coinvolgerà tutto il Paese con il ritorno di piogge e temporali che si estenderanno dal Nord verso il Centro e la Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 21 giugno: nuvole al Nord con possibili schiarite nelle zone di Nord-Est. Non si escludono piogge e rovesci, anche intensi, nei settori occidentali e nell’alto Adriatico. Bel tempo soleggiato nel resto del paese con qualche nuvola in transito solo al Centro e in Sardegna e il possibile rischio di brevi e isolati temporali di calore nell’Appennino. Le temperature massime ancora intorno ai 40° al Sud.

Per sabato 22 giugno sole in buona parte del Paese con nuvole su Levante ligure e alta Toscana che nelle prime ore del pomeriggio si estenderanno anche lungo le Alpi dove non si escludono brevi ed isolati rovesci. La situazione è destinata a peggiorare al Nord con piogge e temporali, anche localmente intensi. Le temperature al Sud e Sicilia resteranno intorno ai 35°, in calo nelle regioni del Nord.

La tendenza meteo: che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Dopo la forte ondata di calore degli ultimi giorni è previsto un calo delle temperature dapprima nelle regioni del Centro Nord e Sardegna e successivamente anche al Sud. Per l'inizio della prossima settimana, infatti, non si segnalano nuove rimonte dell'anticiclone africano con un clima instabile e variabile. Nella giornata di domenica 23 giugno torna il maltempo nelle regioni del Nord con piogge e temporali che interesseranno dapprima la Liguria e poi Piemonte, Liguria, Emilia occidentale e Toscana settentrionale. Bel tempo stabile, invece, nel resto del Centro, Sud e Isole dove prevarrà il sole.

In calo le temperature da Nord a Sud con valori meno bollenti e nella media del periodo. Per la prossima settimana le previsioni delineano lo sviluppo di un vortice ciclonico che determinerà condizioni meteo instabili in diverse regioni. Non si escludono nelle regioni centro-settentrionali nuovi rovesci e temporali. Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti e conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.