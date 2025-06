Meteo, allerta gialla per temporali il 30 giugno in Italia: le regioni a rischio

La seconda ondata di calore dell'estate 2025 continua a farsi sentire lungo tutto lo stivale, ma il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 30 giugno 2025 un nuovo stato di allerta meteo per piogge e temporali in Italia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 30 giugno 2025

Ultimo giorno di giugno 2025 all'insegna del grande caldo in buona parte d'Italia con diverse città a rischio con tanto di bollino giallo, arancione e rosso. Se da un lato c'è una parte del Paese alle prese con la seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025, al Nord avanza un sistema perturbato che nelle ultime ore ha riportato piogge e temporali in diverse regioni. Nella giornata di lunedì 30 giugno 2025, infatti, scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Ricordiamo che il livello di allerta gialla indica un livello di criticità ordinaria, segnalando condizioni meteorologiche potenzialmente instabili con possibili fenomeni intensi e repentini a livello locale. Attenzione: non si tratta di una situazione di emergenza, ma è un invito alla prudenza, specialmente nelle aree a rischio o esposte a grandinate e forti raffiche.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 30 giugno 2025 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in una sola regione. Si tratta della Lombardia dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato d'allerta gialla. Ecco nel dettaglio le zone della Lombardia interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge:

Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Alta Valtellina.