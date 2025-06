Meteo, weekend con caldo intenso in Italia e temperature bollenti: le previsioni

Prosegue la seconda ondata di calore dell'estate 2025 in Italia con caldo intenso e temperature intorno ai 38° lungo il versante tirrenico e isole. Afa e calore anche la notte con valori tra i 20-25° con il fenomeno delle notti tropicali.

Meteo, le previsioni dell'ultimo weekend di giugno

Clima stabile e soleggiato in Italia da Nord a Sud nell'ultimo fine settimana di giugno con il rischio di qualche annuvolamento solo nelle ore pomeridiane sui monti e pochissimi temporali di calore. L'anticiclone nord-africano non molla la presa lungo il Mediterraneo garantendo un clima di stampo estivo lungo tutto lo stivale con temperature oltre i 35 gradi, fino a picchi poco sotto i 40 gradi. Anche le minime notturne si mantengono alte con valori sopra i 20° e in alcune zone anche 25°. Il grande caldo si fa sentire anche in montagna con lo zero termico previsto oltre 5000 metri di quota. Dati alla mano questa seconda ondata di caldo della stagione proseguirà anche nella prima settimana di luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 28 giugno 2025: clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di qualche nuvole sulla Calabria tirrenica ma con scarso rischio di piogge. In lieve calo le temperature massime su Puglia e Basilicata, mentre stabili nel resto del Paese con valori compresi tra i 30-36° e picchi al Sud e Isole di anche 37-38°. Anche domenica 29 giugno 2025 tanto caldo in Italia anche se nel primo pomeriggio è prevista una fase instabile sulle Alpi occidentali con il rischio di brevi e isolati temporali di calore. Le temperature stabili di giorno e di notte quasi ovunque sopra i 20 gradi.

La tendenza meteo della prima settimana di luglio 2025

Che tempo farà la prima settimana di luglio 2025? La tendenza meteo delinea un clima tipicamente estivo in Italia con la prosecuzione della seconda e intensissima ondata di caldo dell'estate 2025. Stabili e stazionarie le temperature con valori al di sopra della norma con picchi di anche 40° al Sud e Isole. Lunedì 30 giugno 2025 giornata di caldo e sole in Italia con un clima stabile in gran parte del Paese. Unica eccezione nelle aree alpine dove non si esclude il rischio di temporali di calore.

Martedì 1 luglio 2025 caldo in aumento sulle regioni del Centro-Sud e Isole, mentre al Nord il clima sarà afoso con la possibilità di lungo il settore alpino e lungo le Prealpi. Stando agli ultimi aggiornamenti sono previste alte temperature anche nei primi giorni di luglio almeno fino a giovedì 3.