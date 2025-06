Meteo, ondata di calore senza tregua in Italia: quanto durerà?

Cosa dicono le previsioni meteo in merito all'ondata di calore che sembra non dare tregua all'Italia. Quanto durerà? Le previsioni per l'ultimo weekend di giugno sottolineano la presenza di tempo stabile e di un clima molto caldo con picchi vicini ai 40 gradi. Una lieve attenuazione del caldo potrà aversi solo sul versante Adriatico. Ecco le ultime news su questa seconda e intensissima ondata di calore che pare non volerci abbandonare.

Meteo, ondata di calore senza tregua: le previsioni per la fine di giugno 2025

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni di giugno 2025 segnalano il persistere dell'ondata di calore senza tregua che imperversa sull'Italia. Sono attese generali condizioni di tempo stabile, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani sui monti, accompagnati da pochissimi temporali di calore, grazie a un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nordafricano. Solo le regioni orientali, sostanzialmente quelle del versante adriatico e parte del Sud, resteranno esposte a correnti settentrionali meno calde, sperimentando così un’attenuazione della calura.

Ebbene il caldo intenso, invece, continuerà a insistere nel resto d’Italia, con temperature oltre i 35 gradi, fino a picchi poco sotto i 40 gradi. Secondo le ultime tendenze gli ultimi giorni di giugno saranno roventi, ma questa seconda ondata di caldo proseguirà anche nella prossima settimana.

Prima settimana di luglio ancora rovente?

Il caldo insisterà sull'Italia fino almeno a mercoledì 2 o giovedì 3 luglio. Per quanto riguarda le previsioni sui giorni successivi sale il livello di incertezza delle proiezioni modellistiche, specialmente per quel che riguarda le regioni settentrionali, mentre per il Centro-Sud il destino sembra riservare ancora sole e caldo intenso.

Ebbene da martedì, primo giorno di luglio, il caldo potrebbe addirittura intensificarsi leggermente sulle regioni centro meridionali e sulle isole. Al Nord il clima sarà afoso con probabilità abbastanza alta di rovesci e temporali sul settore alpino, localmente possibili anche lungo le Prealpi e sulle pianure del Nordovest. Le alte temperature saranno protagoniste anche nelle due giornate successive. Fino al 3 luglio non si prevedono perturbazione e pertanto, fatta eccezione per alcuni temporali sulle aree montuose, il tempo risulterà soleggiato e il clima continuerà ad essere rovente.

Si dovranno comunque attendere le prossime tendenze meteo per comprendere meglio se arriverà un po' di fresco verso la fine della prima settimana del mese di luglio.