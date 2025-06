Meteo, allerta caldo africano il 1 luglio con 17 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute con i livelli di rischio

Nuovo stato di allerta meteo per il caldo in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta per ondate di calore anche nella giornata di martedì 1 luglio 2025.

Allerta meteo per caldo da Milano a Roma: le città a rischio il 1 luglio 2025

Il caldo africano non molla la presa in Italia anche nel primo giorno di luglio visto che il Ministero della Salute ha comunicato per martedì 1 luglio un nuovo stato di allerta caldo. L'allerta resta ancora alta, complice il perdurare della seconda ondata di calore dell'estate 2025, che fa scattare il livello massimo di allerta corrispondente al bollino rosso. Il livello di allerta 3 - contrassegnato dal bollino rosso - presenta condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Diminuiscono rispetto ai giorni precedenti le città a rischio con tanto di bollino rosso, ma il numero resta ancora alto. 17 sono le città a rischio allerta meteo caldo di livello 3 nella giornata di martedì 1 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Verona

Viterbo

Non solo, sempre martedì 1 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 in diverse città d'Italia contrassegnato dal bollino giallo. A differenza degli altri livelli di allerta meteo, il bollino giallo indica uno stato di pre-allerta per condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Non è un livello che richiede provvedimenti immediati, ma non si esclude il rischio, nei giorni a seguire, di un incremento delle temperature.

In questo caso il Ministero raccomanda di organizzare eventuali viaggi con prudenza, tenendo sempre d’occhio le previsioni su possibili ondate di calore nella propria destinazione. Ecco a seguire le città contrassegnate dal bollino giallo per allerta meteo caldo il 1 luglio 2025 in Italia: