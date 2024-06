Meteo, allerta caldo: bollino rosso in 8 città per venerdì 21 giugno (Roma compresa). Ecco l’elenco

Prosegue l'ondata di caldo che da giorni ha colpito l'Italia complice la presenza dell'anticiclone africano. L'apice si raggiungerà nella giornata di venerdì 21 giugno con il Ministero della Salute che ha diramato uno stato di allerta caldo con tanto di bollino rosso in 8 città. Ecco dove.

Allerta caldo in Italia: 8 città da bollino rosso

Caldo e afa in Italia con temperature bollenti che nella giornata di venerdì 21 giugno sfioreranno e in alcuni casi supereranno anche i 40° per l'influenza dell'alta pressione africana in rapida estensione sul Mediterraneo centrale e i Balcani. Al Nord, invece, previsto un clima per lo più nuvoloso con il rischio di nuove piogge e temporali soprattutto nelle zone vicine alle Alpi.

Le regioni del Centro-Sud saranno quelle colpite dall'allerta caldo diramata dal Ministero della Salute che ha comunicato per venerdì 21 giugno 8 città da bollino rosso. Il livello più alto di allerta (bollino rosso) indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l'arrivo di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 8 città da bollino rosso:

Frosinone ,

, Latina ,

, Rieti ,

, Roma ,

, Ancona ,

, Campobasso ,

, Palermo ,

, Perugia.

Previste temperature bollenti di: 40° a Frosinone, 39° a Latina, 38° a Roma, 37 gradi a Palermo e 36° ad Ancona.

Allerta calore in Italia: le città da bollino arancione e giallo

Non solo, sempre venerdì 21 giugno il Ministero della Salute ha comunicato anche ondate di calore di livello 1 e livello 2. Il livello 1 è di colore giallo di pre-allerta ed indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Ecco le città da bollino giallo:

Bolzano

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Venezia

Verona

Infine scatta anche l'allerta caldo di livello 2, bollino arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città da bollino arancione: