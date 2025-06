Meteo, ancora caldo in Italia, ma arrivano i primi temporali: ecco dove

Caldo e afa in Italia con temperature che sfiorano i 40° in diverse regioni, ma nelle regioni del Nord torna il maltempo con tanto di allerta meteo per piogge e temporali. Ecco la situazione.

Meteo, caldo e afa al Centro Sud e piogge al Nord

L'anticiclone nord-africano non molla la presa in Italia almeno fino a giovedì 3 luglio 2025: clima caldo e soleggiato in buona parte del Paese ad eccezione delle regioni del Nord dove il passaggio di un fronte perturbato è responsabile di una fase climatica instabile. Nella parte finale della settimana si delinea un parziale cedimento dell’alta pressione con le regioni del Nord Italia interessate dal passaggio di un fronte freddo che metterà fine alla seconda ondata di calore dell'estate 2025. Tutto invariato, invece, nelle regioni del Sud e Isole dove sole e caldo restano gli indiscussi protagonisti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 30 giugno 2025: torna il maltempo nelle zone alpine, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità lungo le Alpi e Prealpi con il rischio di piogge e temporali nella pianura piemontese e sull’Appennino settentrionale, ma in serata anche lungo i rilievi lombardi, le Alpi orientali e le zone pedemontane e di pianura di Veneto e Friuli. Nel resto del Paese caldo intenso con temperature che non scendono sotto i 36-38°. Martedì 1 luglio 2025 tempo instabile al Nord con il rischio di piogge e rovesci anche di forte intensità. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia con temperature stazionarie, in calo solo al Nord.

Che tempo farà nei primi giorni di luglio 2025? La tendenza meteo

La prima settimana di luglio è nel segno dell'anticiclone nord-africano indiscusso protagonista nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Un'Italia climaticamente divisa in due, visto che al Nord tornano le piogge con tanto di allerta meteo, mentre nel resto del Paese permane un clima soleggiato e di stampo estivo con temperature bollenti. Anche la notte non scendono le temperature con il proseguo del fenomeno delle notti tropicali con valori intorno ai 20° e in alcuni casi anche 25°. Le temperature massime restano stabili con valori intorno ai 35 gradi e picchi di anche 40 gradi, mentre in montagna lo zero termico è intorno ai 4400-5000 metri.

Al Nord torna il maltempo con temporali di calore previsti nelle zone di montagna e nelle ore più calde del giorno. Da venerdì 4 luglio 2025 un fronte instabile in transito sull’Europa centrale dovrebbe raggiungere l’arco alpino con il ritorno di piogge e temporali che colpiranno le pianure del Nord-Ovest e delle Venezie e la Liguria. Nelle Alpi da venerdì è previsto anche un calo delle temperature destinato a mantenersi anche nel primo weekend di luglio un pò ovunque a conferma di un indebolimento della seconda ondata di calore dell'estate 2025. Le previsioni meteo, infatti, delineano un calo delle temperature in discesa verso valori sempre oltre la norma ma più vicine alle medie stagionali.