Meteo, freddo e maltempo sull’Italia: le previsioni dei prossimi giorni

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo; in particolare le regioni del Centro-Sud interessate ancora dagli effetti dell'ultima perturbazione di marzo. Nel primo fine settimana di aprile è previsto un miglioramento grazie alla rimonta dell'alta pressione. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, tempo instabile in Italia: le previsioni dei primi giorni di aprile

La perturbazione n.15 di marzo continua a farsi sentire in Italia con un clima instabile e variabile destinato a durare almeno fino a mercoledì 2 aprile nelle regioni del Centro-Sud. Previste piogge e temporali con forti venti responsabili anche di un brusco calo delle temperature con valori poco al di sotto delle medie stagionali.

Tra giovedì 3 e sabato 5 aprile, invece, è prevista una rimonta dell'alta pressione con il ritorno del sole e un aumento delle temperature anche se non si escludono episodi di instabilità nelle regioni del Sud. Attenzione: le attuali proiezioni delineano l'arrivo di nuovo fronte freddo in discesa verso i Balcani che potrebbe coinvolgere anche l’Italia a iniziare da domenica 6 aprile

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 1 aprile: tempo instabile al Sud e in Sicilia con piogge e temporali, anche di forte intensità, in Basilicata, Calabria e Salento. Nuvole nelle regioni del Centro con il ritorno delle neve in Appennino fino a 1000-1300 metri. Nuvoloso anche su Venezie, bassa Val Padana, Piemonte e Ponente Ligure, con deboli nevicate su Appennino emiliano e Alpi occidentali. Schiarite nelle regioni del Nord Italia. In calo le temperature con valori anche sotto la norma.

Nella giornata di mercoledì 2 aprile alternanza di schiarite e nuvole nelle regioni di Nord-Est, Toscana, Umbria, alto Lazio, basso Adriatico e Sicilia meridionale. Non si esclude qualche pioggia ad inizio giornata al Sud, mentre nevicate fino al primo pomeriggio nelle Alpi occidentali oltre 1500 metri circa. Il maltempo nel pomeriggio insisterà anche su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in Italia del prossimi giorni delinea l'arrivo dell'alta pressione che si farà sentire particolarmente sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. Nelle regioni del Sud, invece, è prevista ancora la circolazione di una massa d'aria instabile che potrebbe causare piogge e temporali in particolare in Basilicata, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia e sul Lazio meridionale.

In crescita le temperature nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre in lieve calo al Sud con valori in linea con la norma del periodo. Anche venerdì 4 aprile sole e bel tempo al Nord e rischio di episodi di instabilità nelle regioni del Sud. Stando agli ultimi aggiornamenti anche la giornata di sabato 5 aprile si delinea con tempo stabile e soleggiato e un clima primaverile lungo tutto lo stivale.